Motorista fallece y peatón se salva en Quetzaltenango

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un motorista se accidenta y pierde la vida en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango. El video, que se ha viralizado en redes sociales, muestra la secuencia del hecho ocurrido en una transitada vía del casco urbano.

En las imágenes se observa al motorista desplazarse a excesiva velocidad. Por causas que aún se desconocen, el conductor pierde el control del timón, se desvía de su carril e impacta violentamente contra la banqueta. Tras el choque, el joven cae sobre la cinta asfáltica y queda tendido sin signos de movimiento, mientras la motocicleta sale lanzada por los aires.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de quienes han visto el video es que la motocicleta pasa rozando a una persona que caminaba por la misma calle. Por escasos centímetros, el peatón se salvó de resultar gravemente herido o incluso de perder la vida, lo que ha generado múltiples reacciones en redes sociales sobre el riesgo del exceso de velocidad y la vulnerabilidad de quienes transitan a pie.

Identifican a motorista fallecido 

El mortal accidente de tránsito, ocurrido el 26 de enero de 2026, se registró en la 5ª calle, entre 3ª y 4ª avenidas, zona 2 de La Esperanza, Quetzaltenango. Al lugar acudió una unidad de la 94 compañía de los Bomberos Voluntarios, quienes al evaluar al motorista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades confirmaron que la persona fallecida fue identificada como Ronald Gudiel Sarat Ixtabalán, de 21 años de edad. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el joven tenía vínculo familiar con el actual alcalde del municipio.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron a resguardar el perímetro para facilitar el trabajo de las autoridades. Posteriormente, fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron las diligencias legales y coordinaron el levantamiento del cuerpo. En redes sociales, familiares, amistades y allegados expresaron su consternación y lamentaron el fallecimiento del joven, compartiendo mensajes de despedida y solidaridad con la familia.

