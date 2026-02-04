Terremoto de 1976: Así era Guatemala hace 50 años

Hace 50 años, Guatemala vivía en carne propia el conflicto armado interno, un periodo de alta represión, violencia política, desapariciones forzadas y el enfrentamiento entre el ejército, la guerrilla y los sectores populares (campesinos), un episodio que duró al menos 36 años entre 1960 y 1996, fecha en la que se firmaron los Acuerdos de la Paz Firme y Duradera.
Por aquella época, en 1976, en las pocas radios guatemaltecas predominaba la marimba orquesta con grandes representaciones como la Soberana Gallito, la Internacional Picante y la Pimentosa Tropicana, entre otras.
Económicamente, Guatemala se mantenía estable, el quetzal era paritario con el dólar, es decir un quetzal equivalía lo mismo que un dólar.
En los deportes, Guatemala encararía ese año los Juegos Olímpicos Montreal 1976 en Canadá, seguía el crecimiento del futbol profesional y un deporte que acaparaba la atención de grandes y chicos era la lucha libre profesional.
50 años del terremoto de 1976
Hace 50 años, justamente un miércoles 4 de febrero, Guatemala era estremecida con el peor terremoto de su historia. Un movimiento sísmico cifrado en 7.5 grados de magnitud con epicentro en Los Amates, Izabal, a unos 160 kilómetros al nororeste de la Ciudad de Guatemala.
Fueron al menos 40 segundos de terror que vivieron los guatemaltecos de aquella época y que debieron lamentar la muerte de más de 20 connacionales, apoyar a los casi 70 mil heridos y ver cómo la fuera de la "Madre Tierra" devastaba más de un cuarto de millón de viviendas.
Aquella madrugada (03 horas con 01 minutos y 43 segundos) enlutó a un país, a una nación, a una hermandad. El presidente de Guatemala en aquel periodo era Kjell Eugenio Laugerud García (gobierno militar autoritario), quien dos años atrás había asumido la silla presidencial del país.
La capital (Ciudad de Guatemala) sufrió daños muy fuertes en barrios populares y zonas de adobe, aunque las áreas de élite como las zonas 10 y la naciente 14 resistieron mejor. Pueblos enteros quedaron en ruinas como San Martín Jilotepeque, Patzicía, Tecpán de Chimaltenango.
Hubo una respuesta internacional masiva (EE.UU., Cruz Roja, ONU, muchos países enviaron ayuda). Se instalaron albergues temporales, carpas y campamentos improvisados. La reconstrucción fue lenta y desigual; muchas familias vivieron años en casas temporales.
La vida continuó
Ese año de 1976, posterremoto, Guatemala comenzó a levantarse. En una época donde la telecomunicación carecía de inmediatez a diferencia de la actualidad chapina, y con poco tema tecnológico, el guatemalteco encontraba en la radio y televisión sus pasatiempos.
Disco Lady de Johnnie Taylor, Silly Love Songs-Wings de Paul McCartney, Don’t Go Breaking My Heart de Elton John & Kiki Dee, Play That Funky Music de Wild Cherry, Kiss and Say Goodbye de The Manhattans eran algunos temas musicales que sonaban en Guatemala en aquella época. En la música nacional, había dominancia de la marimba orquesta con ensambles como la Picante de Guatemala, la Pimentosa Tropicana, la Internacional Picante y Gallito "La Soberana".
Ese año, tras el terremoto, el deporte nuevamente fue la bandera que levantó el ánimo de los compatriotas. Los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, celebrado entre el 17 de julio y 1 de agosto en Canadá permitió que el país tuviese una delegación de 28 atletas, donde solo dos eran mujeres.
Los Juegos Olímpicos de 1976 quedaron para la historia, Guatemala participó en futbol, equitación (salto y concurso completo), vela, tiro y levantamiento de pesas. En el caso de futbol, era la segunda participación de los chapines, la primera fue en 1968 en Ciudad de México.
Respecto al futbol local, en 1976 se cumplieron 30 años desde que el futbol era profesional. En el año del terremoto, Municipal fue campeón ante Comunicaciones, y el "Mimado de la Afición" lograba su título 10 de su historia.
Otros datos relevantes de Guatemala en 1976
- El quetzal estaba paritario con el dólar estadounidense
- El pasaje de bus urbano costaba alrededor de 5 centavos
- Había crecimiento moderado impulsado por exportaciones agrícolas (café, algodón, banano, azúcar) y algo de industria ligera
- Existía una enorme desigualdad. La mayoría de la población rural (especialmente indígena maya) vivía en extrema pobreza, con acceso muy limitado a tierra, educación y salud
- Socialmente, Guatemala estaba dividida: Gran brecha entre la élite urbana (principalmente ladina/mestiza en la capital) y las comunidades indígenas del altiplano
- Alta concentración de la población en el área metropolitana y en el altiplano central-occidental
- La arquitectura popular usaba mucho adobe y materiales no reforzados, lo que resultó fatal.