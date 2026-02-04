 A 50 años del terremoto, Arévalo aboga por una cultura de prevención
Nacionales

A 50 años del terremoto, Arévalo aboga por una cultura de prevención

El mandatario señaló la importancia de estar mejor preparados y ser más conscientes para poder enfrentar un riesgo que pueda suceder en el futuro.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 4 de febrero de 2026., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 4 de febrero de 2026. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este miércoles, 4 de febrero, a la importancia de la prevención de desastres. Su mensaje fue emitido cuando se cumplen 50 años del terremoto que devastó Guatemala en 1976, cobrando la vida de miles de personas y dejando destrucción casi a nivel nacional.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario dijo durante horas de la mañana que este es un día que está marcado por una conmemoración de carácter histórico en el país y en el imaginario colectivo de la sociedad guatemalteca.

"Es el cincuentenario del terremoto de 1976. Fue una tragedia de dimensión nacional que golpeó de manera sumamente profunda y trágica a nuestro país, en todas las fibras, pero que tuvo la característica de que de la tragedia movilizó a la solidaridad y a la cooperación entre la población que se volcó para atender a los afectados por un terremoto que tuvo en ese momento terribles dimensiones", dijo.

El gobernante agregó que recordar este sismo no es solo un ejercicio de memoria, sino una evaluación del país, de la medida en que hoy se han derivado las lecciones aprendidas de esa tragedia y otras similares que han ocurrido después. Según su opinión, este tipo de situaciones son las que permiten ir avanzando en la construcción de instituciones más sólidas, protocolos, sistemas de alerta y coordinación interinstitucional.

"La memoria nos compromete a prevenir, a prepararnos, a no repetir la improvisación y a fortalecer las capacidades que tiene el Estado para proteger la vida de todos y cada una de sus ciudadanos. Esa es la mejor manera de honrar a los miles de guatemaltecos que perdieron trágicamente la vida en ese momento", expresó.

Asimismo, Arévalo dijo que es una oportunidad de estar mejor preparados y ser más conscientes para poder enfrentar un riesgo que pueda suceder en el futuro.

Finalmente, indicó que esto se hace con cambios, aprendizajes y transformaciones en prevención para la seguridad de las personas en el país.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos