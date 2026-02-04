A 50 años del terremoto, Arévalo aboga por una cultura de prevención

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este miércoles, 4 de febrero, a la importancia de la prevención de desastres. Su mensaje fue emitido cuando se cumplen 50 años del terremoto que devastó Guatemala en 1976, cobrando la vida de miles de personas y dejando destrucción casi a nivel nacional.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario dijo durante horas de la mañana que este es un día que está marcado por una conmemoración de carácter histórico en el país y en el imaginario colectivo de la sociedad guatemalteca.
"Es el cincuentenario del terremoto de 1976. Fue una tragedia de dimensión nacional que golpeó de manera sumamente profunda y trágica a nuestro país, en todas las fibras, pero que tuvo la característica de que de la tragedia movilizó a la solidaridad y a la cooperación entre la población que se volcó para atender a los afectados por un terremoto que tuvo en ese momento terribles dimensiones", dijo.
El gobernante agregó que recordar este sismo no es solo un ejercicio de memoria, sino una evaluación del país, de la medida en que hoy se han derivado las lecciones aprendidas de esa tragedia y otras similares que han ocurrido después. Según su opinión, este tipo de situaciones son las que permiten ir avanzando en la construcción de instituciones más sólidas, protocolos, sistemas de alerta y coordinación interinstitucional.
"La memoria nos compromete a prevenir, a prepararnos, a no repetir la improvisación y a fortalecer las capacidades que tiene el Estado para proteger la vida de todos y cada una de sus ciudadanos. Esa es la mejor manera de honrar a los miles de guatemaltecos que perdieron trágicamente la vida en ese momento", expresó.
Asimismo, Arévalo dijo que es una oportunidad de estar mejor preparados y ser más conscientes para poder enfrentar un riesgo que pueda suceder en el futuro.
Finalmente, indicó que esto se hace con cambios, aprendizajes y transformaciones en prevención para la seguridad de las personas en el país.