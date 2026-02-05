 Exfuncionario municipal a juicio por implicación en desfalco
Nacionales

Exfuncionario municipal a juicio por implicación en desfalco

El sindicado ejerció el cargo de director financiero en Santa Catalina La Tinta.

Compartir:
condena-justicia-emisoras-unidas.webp,
condena-justicia-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz resolvió este jueves, 5 de febrero, enviar a juicio a Walter Botzoc tras la acusación presentada por la Fiscalía contra la Corrupción, que lo señala de haber incurrido en los delitos de peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.

La investigación reveló que, entre el 2 de febrero de 2016 y el 4 de febrero de 2021, periodo en que el sindicado se desempeñó como titular de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) en el municipio de Santa Catalina La Tinta, permitió que terceros sustrajeran fondos municipales por un total de Q7 millones 468 mil 685.95.

Las pesquisas detallan que la extracción ilícita se realizó mediante el cobro de cheques emitidos a nombre de particulares, quienes jamás entregaron bienes ni prestaron servicios a la alcaldía. Esta mecánica sirvió para desviar los recursos municipales sin justificación administrativa.

Los investigadores documentaron que los cheques se emitían de manera física y se registraban como cancelados en el sistema SICOIN GL. Para respaldar estos hallazgos, se presentaron informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas junto con análisis financieros elaborados por el Ministerio Público.

Condenan a exalcalde de Santa Catalina La Tinta por corrupción

Tres personas implicadas en la sustracción de fondos municipales recibieron penas de entre tres meses y 2 años y seis meses de privación de libertad.

Auditorías revelaron irregularidades

De acuerdo con la información compartida acerca del caso, Botzoc omitió cumplir con funciones fundamentales de su cargo, entre ellas la correcta conciliación bancaria y la emisión de cheques sin respaldo de expedientes administrativos. Además, autorizó pagos bancarios sin el soporte necesario, exponiendo a la municipalidad a la pérdida de fondos públicos.

Fuentes de la fiscalía señalaron que los responsables establecieron un criterio para ejecutar pagos a favor de personas que no tenían relación contractual con la alcaldía. El proceso de fiscalización evidenció varias irregularidades en las operaciones financieras del gobierno local durante el periodo investigado.

Las auditorías realizadas reflejaron que los controles internos de la municipalidad fueron vulnerados, permitiendo la manipulación de información en el sistema de control financiero SICOIN GL, vital para el registro y manejo de recursos municipales, fue clave para detectar las anomalías.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos