Exfuncionario municipal a juicio por implicación en desfalco

El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz resolvió este jueves, 5 de febrero, enviar a juicio a Walter Botzoc tras la acusación presentada por la Fiscalía contra la Corrupción, que lo señala de haber incurrido en los delitos de peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.
La investigación reveló que, entre el 2 de febrero de 2016 y el 4 de febrero de 2021, periodo en que el sindicado se desempeñó como titular de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) en el municipio de Santa Catalina La Tinta, permitió que terceros sustrajeran fondos municipales por un total de Q7 millones 468 mil 685.95.
Las pesquisas detallan que la extracción ilícita se realizó mediante el cobro de cheques emitidos a nombre de particulares, quienes jamás entregaron bienes ni prestaron servicios a la alcaldía. Esta mecánica sirvió para desviar los recursos municipales sin justificación administrativa.
Los investigadores documentaron que los cheques se emitían de manera física y se registraban como cancelados en el sistema SICOIN GL. Para respaldar estos hallazgos, se presentaron informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas junto con análisis financieros elaborados por el Ministerio Público.
Auditorías revelaron irregularidades
De acuerdo con la información compartida acerca del caso, Botzoc omitió cumplir con funciones fundamentales de su cargo, entre ellas la correcta conciliación bancaria y la emisión de cheques sin respaldo de expedientes administrativos. Además, autorizó pagos bancarios sin el soporte necesario, exponiendo a la municipalidad a la pérdida de fondos públicos.
Fuentes de la fiscalía señalaron que los responsables establecieron un criterio para ejecutar pagos a favor de personas que no tenían relación contractual con la alcaldía. El proceso de fiscalización evidenció varias irregularidades en las operaciones financieras del gobierno local durante el periodo investigado.
Las auditorías realizadas reflejaron que los controles internos de la municipalidad fueron vulnerados, permitiendo la manipulación de información en el sistema de control financiero SICOIN GL, vital para el registro y manejo de recursos municipales, fue clave para detectar las anomalías.
