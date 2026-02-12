 Video muestra atropello brutal en Retalhuleu
Impactante video capta el momento exacto en que automovilista atropella a tres personas en Retalhuleu

Así fue el momento de pánico que se vivió en San Sebastián, Retalhuleu.

Video muestra atropello brutal en Retalhuleu., Captura de pantalla video de X.
Video muestra atropello brutal en Retalhuleu. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un automovilista atropella a dos personas que se conducían en motocicleta y a un conductor de un bicitaxi en San Sebastián, Retalhuleu.

Las imágenes muestran cómo el vehículo se incorporarse a una calle, realiza un giro errático y embiste a los tripulantes de la moto, que aparentemente transitaban en sentido contrario y, segundos después, al conductor del bicitaxi que iba unos metros adelante.Tras el accidente, el responsable del hecho decidió huir del lugar, pese a los daños causados y las personas lesionadas.

Capturan a automovilista 

Testigos del hecho alertaron de inmediato a las autoridades, quienes iniciaron la persecución del automovilista. La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Seguridad Ciudadana informaron que lograron interceptar al conductor metros más adelante.

El hombre, que no fue identificado, se conducía un vehículo con placas de circulación P-396DF. Según las autoridades, el sujeto aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Tras su captura, fue puesto a disposición del tribunal correspondiente para solventar su situación legal. Las autoridades investigan el caso y evalúan la responsabilidad del conductor en los daños ocasionados y las posibles lesiones de las víctimas.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la peligrosidad de la zona y la frecuencia de incidentes de tránsito, y reiteraron la importancia de que los conductores respeten las normas viales. Mientras tanto, las víctimas recibieron atención médica, y se espera que las investigaciones continúen para determinar con exactitud las circunstancias del accidente y las sanciones que enfrentará el responsable.

