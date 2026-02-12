Evitan ingreso de artículos ilícitos a cárcel en Escuintla

Un operativo de verificación implementado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala en el marco del Estado de Sitio que está vigente en el país permitió identificar y evitar el ingreso de objetos de tenencia ilícita al centro carcelario Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicado en el departamento de Escuintla.
De acuerdo con información compartida por el Ministerio de la Defensa Nacional, los equipos llevaban a cabo procesos de registro de personas y paquetes a los visitantes de los privados de libertad cuando se dieron los hallazgos.
Como resultado de estas acciones, se decomisaron dos cajas de cigarros y doscientos envoltorios para posible venta de droga. Además, se negó el ingreso de una mujer que llevaba listados y números de cuenta de posibles extorsiones y mercadería variada que esta restringida para que ingrese al penal.
El Ejército indicó que estos operativos interinstitucionales se desarrollan en el marco del Estado de Sitio decretado por el Gobierno de Guatemala, y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012. En los próximos días continuará la presencia de los equipos en distintos centros carcelarios y las calles del país.
La institución castrense reafirmó "su compromiso permanente de velar por la seguridad del país, brindando apoyo las 24 horas del día, los 365 días del año".
Cárceles de Guatemala, una "bomba de tiempo permanente"
Las cárceles de Guatemala, con un hacinamiento del 340 %, representan una "bomba de tiempo permanente", advirtió recientemente el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, que asegura mantener el control del sistema tras los motines y el asesinato de 11 policías.
La crisis desatada entre el 17 y 18 de enero involucró una serie de ataques coordinados por pandillas, que dejaron a los policías muertos, otros heridos, y motines simultáneos en tres centros penales del país, donde los reclusos tomaron a varios rehenes.
En ese contexto, el ministro Villeda advirtió sobre la precariedad de los centros penales y su impacto en la seguridad nacional.
"Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación, son bombas de tiempo permanentes", enfatizó el funcionario, al explicar que no es posible generar estrategias de seguridad ciudadana sin el control previo de las prisiones.
Villeda detalló que los 23 centros penales del país tienen capacidad para 6.000 reos, pero albergan actualmente a 23.000 personas.
Por ello, calificó al Sistema Penitenciario como "la cenicienta del Estado" por la histórica escasez de recursos y anunció la construcción de dos nuevas cárceles.
El funcionario recalcó que el Ejecutivo no tiene "absolutamente nada que negociar" con grupos criminales como el Barrio 18, a quienes atribuyó los ataques que causaron la muerte de los 11 agentes de policía.