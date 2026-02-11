Estado de Sitio: Operativos del Ejército en distintos puntos

Las fuerzas de seguridad y castrenses mantienen las acciones a nivel nacional en el marco del Estado de Sitio, una medida que lleva aproximadamente tres semanas de estar vigente. Entre estas se incluyen los patrullajes combinados de seguridad, enfocados en la identificación de las personas, el control en zonas vulnerables y la prevención de hechos de violencia.
Como parte de estas medidas, este miércoles 11 de febrero los equipos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército se dirigieron a diferentes puntos, incluida la zona 6 del municipio de Chinautla, Guatemala. Su presencia captó la atención, no solo por la llegada de los uniformados, sino porque fue llevada una tanqueta militar.
Los vecinos se mostraron sorprendidos al percatarse de las características de la unidad militar. Algunos incluso se acercaron a los equipos del Ministerio de la Defensa para plantearles sus dudas sobre su funcionamiento.
También hubo quienes aprovecharon el momento para tomarse fotografías frente al vehículo, que durante un tiempo estuvo estacionada en la esquina de la 15 avenida, justo en el ingreso al municipio de Chinautla.
Los ciudadanos indicaron que esa zona es catalogada como "roja", por lo que manifestaron sentirse seguros con la presencia de las autoridades.
De acuerdo con la información, los elementos del Ejército, en conjunto con elementos de seguridad de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil, se encontraban resguardando el lugar y realizando los patrullajes respectivos dentro del Estado de Sitio.
Resultados del Estado de Sitio
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió este miércoles durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional, a los resultados del Estado de Sitio. Señaló que hasta ahora se manejan las siguientes cifras:
- 3 mil 548 operativos policiales.
- 6 capturados con fines de extradición.
- 78 pandilleros detenidos.
- 100 extorsionistas detenidos.
- 2 mil 998 personas aprehendidas por estar sindicadas de diferentes delitos, 2 mil de estas en flagrancia.
- 15 cámaras de videovigilancia ilegal desinstaladas e inhabilitadas.
Asimismo, el funcionario destacó que del 19 de enero al 9 de febrero del presente año se ha logrado reducir en un 50 por ciento la cifra de homicidios en 2026, con respecto al mismo período del año anterior, esto como resultado del Estado de Sitio. También indicó que las cifras de casos de extorsión bajaron un 32%.