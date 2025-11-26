Seguridad Reforzada del Gobierno para Fiestas de Fin de Año

El Gobierno de Guatemala anunció este miércoles, 26 de noviembre, que se implementará un plan de seguridad en el marco de las fiestas navideñas y de fin de año con el objetivo de resguardar a la ciudadanía. Para ello, se tiene contemplada una serie de acciones, incluido el despliegue estratégico de más de 43 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a nivel nacional.
"Estamos por entrar a las fiestas de fin de año y nosotros, como Ministerio de Gobernación, estamos en la obligación de garantizar la seguridad y tranquilidad de toda la población para que puedan vivir estas fiestas en paz", dijo el titular de esa cartera, Marco Antonio Villeda, al anunciar las medidas previstas para las próximas semanas.
Sus declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, en el marco de la cual indicó que el plan incluye tener mayor presencia policial en diversos sectores, sobre todo ahora que se acerca el pago del aguinaldo.
"También hemos establecido una serie de patrullajes combinados, con los que ya nos hemos puesto de acuerdo con el ministro de la Defensa. Estos se harán de manera focalizada en centros donde se ha establecido que se generan mayores actos de vandalismo, violencia y delincuencia en general", indicó.
Se tienen programados recorridos preventivos, incursiones a pie y patrullajes motorizados en cercanías de cajeros automáticos, agencias bancarias, plazas financieras, centros comerciales, mercados y otros lugares de alta afluencia por el pago del aguinaldo y las compras de fin de año.
Arévalo destaca respuesta en temas de seguridad
En la misma conferencia, el presidente indicó que en estos meses se ha demostrado que cuando el Estado actúa con firmeza, coordinación y propósito, la seguridad del país avanza de manera concreta y se responde de manera eficiente a las distintas situaciones que surgen.
"Hoy podemos decir que el Gobierno le está respondiendo al pueblo con más extraditables que han sido capturados, más operativos efectivos en todo el territorio, mayor control sobre el Sistema Penitenciario y una cooperación internacional que trabaja más de cerca con el gobierno porque reconoce el compromiso de esta administración con la justicia y el combate frontal al crimen", expresó.
Aseguró que este es un trabajo que no se improvisa, sino que es el resultado de un Ministerio de Gobernación que "ha recuperando su rumbo y está haciendo lo que la ciudadanía espera: protegerla con hechos y no con discursos".
Finalmente, indicó que con el plan de fin de año se está reforzando la presencia del Estado para que las familias vivan estas semanas con tranquilidad y confianza.