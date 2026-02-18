 Directivos de Presidios señalados de permitir fiestas de pandilleros enfrentarán proceso penal
Nacionales

Directivos de Presidios señalados de permitir fiestas de pandilleros enfrentarán proceso penal

Los funcionarios son señalados de otorgar privilegios a líderes pandilleros del Barrio 18, incluido "El Lobo".

Los funcionarios del Sistema Penitenciario detenidos en el operativo en la cárcel Mariscal Zavala.,
Los funcionarios del Sistema Penitenciario detenidos en el operativo en la cárcel Mariscal Zavala.

El Juzgado de mayor riesgo "A" ligó a proceso y envió a prisión preventiva a dos directivos del Sistema Penitenciario señalados de otorgar privilegios a líderes de la pandilla del Barrio 18, principalmente a Aldo Dupie Ochoa, alias "el Lobo".

Los sindicados son el director del centro de detención Mariscal Zavala, Fausto Neftalí; y el exalcaide de Fraijanes II, Wuarnes Edgardo, quienes serán investigados por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.

Los funcionarios fueron capturados el pasado 6 de febrero en el marco de un operativo coordinado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que trabajó en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). Fueron ubicados en el Centro de Detención Especial Mariscal Zavala, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde ejercían funciones.

"Ellos, como funcionarios de la Cárcel de Máxima Seguridad para Hombres Fraijanes II, en las fechas 18 de febrero de 2024 y 17 de febrero de 2025, autorizaron dos celebraciones dentro del centro carcelario", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador en ese momento.

Agregó que en las referidas actividades se permitió el ingreso de alimentos, mariachis, visitas en horarios inhábiles y otros privilegios a integrantes del Barrio 18, principalmente a su líder y sus familiares.

