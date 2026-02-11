Arévalo destaca resultados de "megaoperativo" en cárcel

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, dio a conocer este miércoles 11 de febrero que hay una acción importante que ha estado transcurriendo en las últimas semanas enfocada en el tema de la seguridad, pero principalmente en recuperar el control de las cárceles y reducir el impacto que tienen las estructuras criminales.
"Cuando el pueblo nos demanda control, nosotros respondemos", expresó el gobernante esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.
Según mencionó, se puso en marcha un "megaoperativo" a cargo de personal de la Policía Nacional Civil, del Ejército y del Sistema Penitenciario, por medio del cual se intervino el pasado fin de semana la cárcel Renovación 1, ubicada en Escuintla, la cual presenta un 60 por ciento de destrucción tras recientes motines organizados por los reos.
"Hace algunas semanas un grupo de delincuentes fracasó en su intento por generar caos y hacer una extorsión al Gobierno para recuperar privilegios indebidos e ilegales que les habían sido retirados por parte de esta administración en el curso del proceso de recuperación del Sistema Penitenciario", explicó.
Reiteró que estos privados de libertad que participaron en los incidentes fracasaron en su intento porque, según sus palabras, el Gobierno demostró con acciones claras que el control de las cárceles es su prioridad.
Fuertes controles para aislar a líderes pandilleros
De acuerdo con el mandatario, los reclusos destruyeron la cárcel Renovación 1 y, tras estos incidentes se implementaron acciones para que quedaran contenidos dentro de la cárcel. Sin embargo, señaló que se mantenían condiciones que hacen difícil trabajar para reconstruir este espacio y que vuelva a recuperar las condiciones para ser de máxima seguridad.
Por ello, indicó que se trasladó a Aldo Dupie Ochoa, alias "el Lobo", líder de la pandilla del Barro 18, a un área especialmente preparada adentro del complejo de Renovación 1, donde aseguró que permanece confinado y "sin los privilegios ilegales" que pretendía obtener, mientras se reconstruye la cárcel que él y los demás reos destruyeron durante el motín.
"Esta nueva zona de reclusión se preparó con electro mallas, barrotes, celdas con contenedores reforzados, fuertes puntos de control y, lo más importante, se tomaron medidas claras para cortar la comunicación de estos delincuentes con sus secuaces que están en las calles", expresó.
El mandatario señaló que cortar la comunicación entre los privados de libertad y pandillas que operan en la calle era fundamental, un objetivo clave del estado de Sitio, porque es parte imprescindible para poder romper las estructuras que operan de delincuentes de alta peligrosidad que continuaban siendo dirigidos desde las propias cárceles.