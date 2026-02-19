Iglesia lamenta el fallecimiento de Monseñor Carlos Enrique Yarzebzki

La Iglesia Católica en Quetzaltenango, fieles católicos, lamentan el fallecimiento de Monseñor Carlos Enrique Yarzebzki Guerra, quien dedicó 50 años al servicio pastoral en la ciudad.
A través de una publicación en redes sociales, Monseñor Víctor Hugo Palma, junto al clero de la Arquidiócesis de Los Altos, expresó sus más sentidas condolencias al pueblo católico ante el sensible fallecimiento de Monseñor Carlos Enrique Yarzebzki, ordenado sacerdote el 10 de enero de 1976.
"Nos unimos en oración, pidiendo al Señor que le conceda el descanso eterno y que fortalezca con su consuelo a sus familiares, amigos y a toda la comunidad eclesial que hoy lamenta su partida.", indicó Monseñor Víctor Hugo Palma.
Recientemente al cumplir 50 años de servicio en la Iglesia, Carlos Enrique Yarzebzki, recordó que fue ordenado un sábado y que su primera parroquia fue en Zunil.
Agregó que desde niño soñaba con ser sacerdote, por lo que manifestó estar agradecido por llegar a 50 años de servicio.
Visita papal
El 7 de marzo de 1983 el Papa Juan Pablo II visitó Quetzaltenango, durante su primera visita a Guatemala, con el propósito de coronar a la consagrada imagen de la Virgen del Rosario.
Carlos Enrique Yarzebzki, en ese entonces párroco de la Parroquia del Espíritu Santo (Iglesia Catedral) acompañó al Papa Juan Pablo II, llevando la corona que le sería colocada a la Virgen del Rosario.
