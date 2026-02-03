 Controlan incendio en predio municipal de Quetzaltenango
Nacionales

Buscan controlar incendio en predio municipal de Quetzaltenango

Varios vehículos están siendo consumidos por las llamas.

El incendio consume varios vehículos en el predio municipal de Quetzaltenango., .
El incendio consume varios vehículos en el predio municipal de Quetzaltenango. / FOTO: .

Un incendio de grandes proporciones se registra este martes 3 de febrero en el predio municipal ubicado en la zona 6 del departamento de Quetzaltenango. Varios vehículos están siendo consumidos por las llamas, de las cuales hasta el momento se desconocen su origen.

Elementos de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales trabajan en el lugar atacando el fuego desde distintos puntos con el objetivo de controlarlo y evitar que continúe propagándose.

La Cruz Roja Guatemalteca informó que el personal de esa institución también se encuentra en el lugar en calidad de prevención y en apoyo a los otros cuerpos de socorro.

