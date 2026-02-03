Controlan incendio en predio municipal de Quetzaltenango

Un incendio de grandes proporciones se registra este martes 3 de febrero en el predio municipal ubicado en la zona 6 del departamento de Quetzaltenango. Varios vehículos están siendo consumidos por las llamas, de las cuales hasta el momento se desconocen su origen.
Elementos de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales trabajan en el lugar atacando el fuego desde distintos puntos con el objetivo de controlarlo y evitar que continúe propagándose.
La Cruz Roja Guatemalteca informó que el personal de esa institución también se encuentra en el lugar en calidad de prevención y en apoyo a los otros cuerpos de socorro.