Miércoles de Ceniza: Devoción en el inicio de la Cuaresma

Fieles católicos de Guatemala abarrotaron este miércoles, 18 de febrero, las diferentes iglesias del país para recibir la imposición de la ceniza en el inicio de la Cuaresma, camino a la Semana Santa 2026.
Decenas de guatemaltecos madrugaron para la primera misa del día, antes de la salida del sol, en la Catedral Metropolitana, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, la cual registró alta afluencia durante la jornada.
Los fieles escucharon la misa inaugural impartida por el sacerdote José Luis Colmenares, quien se enfocó en brindar un mensaje sobre la importancia de buscar a Dios en todo momento y no solo en el inicio de Cuaresma. Además, realizó la imposición de la cruz a los presentes.
Gran parte de los asistentes a la misa eran trabajadores que se detuvieron a recibir la imposición de la ceniza antes de llegar a sus oficinas.
De acuerdo con el calendario cristiano, la cuaresma que inicia este 18 de febrero y finaliza el 2 de abril es un tiempo litúrgico destinado a la preparación espiritual para la fiesta de la pascua.
Un patrimonio que trasciende generaciones
El Miércoles de Ceniza abre un periodo de preparación espiritual fundamental para los guatemaltecos y marca el comienzo de la Cuaresma, una tradición que forma parte esencial del patrimonio cultural y religioso del país.
Millones de fieles participan cada año en este rito, que representa mucho más que una manifestación de fe: es también una expresión que refuerza la identidad y cohesión de la sociedad guatemalteca.
Desde el siglo XII, la ceniza que se utiliza en esta ceremonia se elabora a partir de los ramos bendecidos durante el Domingo de Ramos del año anterior, una costumbre que se mantiene viva hasta hoy. Este gesto recuerda a los participantes la importancia del arrepentimiento, la humildad y la renovación espiritual que caracteriza la Cuaresma.
La celebración del Miércoles de Ceniza da inicio a una de las épocas más relevantes del calendario guatemalteco: la Semana Santa. Reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación desde 2008 y como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2022, la Semana Santa y sus tradiciones se han convertido en un símbolo de la herencia cultural y religiosa del país.
Según sondeos divulgados por medios locales, cerca del 45 % de la población guatemalteca profesa la religión católica, mientras que un 42 % es protestante. Además, aproximadamente un 11 % se considera agnóstico o ateo.
* Con información e imágenes de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.