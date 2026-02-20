 MP estrena tecnología que detecta transmisiones ilegales
Nacionales

¿Usas señal IPTV? El MP estrena tecnología que detecta transmisiones no autorizadas

EL MP implementa centro tecnológico para proteger derechos de propiedad intelectual en transmisiones de películas, series y el Mundial 2026.

El nuevo centro del MP podría identificar contenido ilegal al instante. / FOTO: Redes sociales.

El Ministerio Público (MP) y la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (APRODICA) firmaron un convenio para la creación del primer Centro de Monitoreo contra la piratería audiovisual en la región, un proyecto que busca fortalecer la investigación de delitos relacionados con la retransmisión ilegal de señales de cable e IPTV.

El acuerdo permitirá la instalación de un centro especializado dentro del MP, destinado a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. La herramienta tecnológica permitirá realizar investigaciones inmediatas y directas sobre la retransmisión de contenido audiovisual en diversas plataformas, fortaleciendo la formulación de casos judiciales y la defensa de los derechos de propiedad intelectual en el país.

La donación, que será certificada por la unidad especializada del Ministerio de Finanzas Públicas, incluye bienes, servicios, conocimientos y recursos tecnológicos necesarios para el funcionamiento del centro de monitoreo. Esto permitirá supervisar de manera más eficaz las actividades de empresas de cable y servicios de televisión por protocolo de internet (IPTV), asegurando que las investigaciones se realicen con base en los avances tecnológicos actuales.

Mundial 2026 bajo vigilancia

El proyecto adquiere especial relevancia ante la transmisión de eventos deportivos, especialmente el Mundial 2026 de la FIFA, donde aumenta el riesgo de retransmisiones no autorizadas de contenido protegido.

La actividad fue presidida por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, y Julia María Juárez Sagüil, segunda subsecretaria general del MP. Por APRODICA participaron Rodolfo Arturo Mendoza, director ejecutivo; Katherinne Lorena Cárdenas, administradora general; y Hanssel Giovanni Cárdenas, técnico asesor.

Este convenio es un buen ejemplo de cómo la cooperación interinstitucional y el compromiso del sector privado pueden generar beneficios tangibles para la sociedad, ya que la protección de la propiedad intelectual no es únicamente un tema jurídico, es también un motor para el desarrollo económico, la innovación y la cultura", afirmó Porras.

El Ministerio Público agradeció a APRODICA por su colaboración y confianza, y reiteró que este esfuerzo conjunto permitirá investigaciones más sólidas y resultados más efectivos en la lucha contra los delitos que atentan contra la propiedad intelectual.

Juárez Sagüil agregó: "Este convenio será el inicio de una relación duradera, basada en la confianza y la convicción de que este trabajo conjunto nos permite construir instituciones más fuertes y por consiguiente una sociedad más justa".

