 Localizan droga en perímetro de cárcel en Escuintla
Nacionales

Localizan droga en perímetro de cárcel en Escuintla

El operativo se llevó a cabo en los alrededores de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

., PNC
. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron la localización de droga en el área previa al ingreso a la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla. El hallazgo se dio en el marco de una diligencia realizada en el marco de la Operación Centinela que se implementó hace algunas semanas en esa localidad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el decomiso se realizó durante uno de los recorridos y acciones preventivas que realizaban los agentes y elementos del Ejército de Guatemala en los alrededores de la prisión.

Tras la verificación correspondiente, se determinó que se trataba de 19 bolsas con marihuana, seis bolsas con cocaína y cuatro bolsas con piedras de crack.

"El caso ha sido tomado bajo investigación por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) para determinar la procedencia del ilícito y capturar a los responsables", explicó un portavoz policial.

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
