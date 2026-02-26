Motorista que rebasaba por la derecha sufre caída en zona 6

Cámaras de seguridad registraron el instante en que un motorista sufrió una aparatosa caída en el bulevar La Pedrera, sector Proyectos 4-4, zona 6, en un hecho que evidencia una cadena de imprudencias que por poco termina en tragedia.
En las imágenes se observa cómo otro motociclista realiza una maniobra imprudente sin percatarse de que otro circulaba rebasando por el lado derecho a excesiva velocidad. La combinación de ambas acciones provoca el impacto entre las motocicletas y desencadena el violento accidente.
Tras la colisión, el motorista que rebasaba sale expulsado varios metros sobre hasta impactar contra un poste ubicado en la banqueta. Su motocicleta, en tanto, continúa deslizándose sobre la cinta asfáltica y estuvo a punto de impactar contra un automóvil que transitaba por el sector en ese momento.
El video muestra que, pese a la fuerza del golpe, el conductor logra ponerse de pie por sus propios medios, lo que evidencia que no sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, la escena también deja ver que el otro motorista involucrado permanece en el lugar observando, sin auxiliar de inmediato al accidentado.
Motorista accidentado infringió la ley de tránsito
Aunque la maniobra imprudente inicial habría sido determinante para el choque, el motorista herido también infringió el Reglamento y la Ley de Tránsito al rebasar por el lado derecho. El artículo 181 establece una multa de Q200 para quienes incurran en esta falta, salvo en situaciones expresamente permitidas.
Autoridades han reiterado que rebasar por la derecha constituye una acción peligrosa que puede costar la vida propia o la de terceros. Este tipo de maniobras no solo expone a los conductores, sino también a peatones, ciclistas y automovilistas que comparten la vía.
Hasta el momento se desconoce en qué concluyó el incidente y si hubo sanciones para los involucrados.