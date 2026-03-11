 Proponen asueto en Semana Santa: lunes a miércoles
Nacionales

Diputados proponen declarar asueto los lunes, martes y miércoles de Semana Santa

Además, buscan que se sumen otros días para alcanzar 16 días de asuetos en el año.

Compartir:
puerto san josé - semana santa - 8 abril 2023,
puerto san josé - semana santa - 8 abril 2023 / FOTO:

Este miércoles, 11 de marzo, un grupo de legisladores presentó una iniciativa de ley para aumentar los días de descanso remunerado con el fin de promover el turismo interno en el país. El diputado Samuel Pérez, junto a Ronalth Ochaeta, Laura Marroquín, Mercedes Monzón, Román Castellanos, Elena Motta, Byron Obregón y Andrea Reyes, indicó que buscan que los lunes, martes y miércoles de Semana Santa sean días de descanso remunerado para fomentar la unión familiar.

Asimismo, que a los asuetos del año se sumen el 24 y 31 de diciembre, con la finalidad de que los trabajadores tengan más tiempo para compartir en familia con su respectiva remuneración.

En su argumentación, Pérez indicó que Guatemala es uno de los países que tiene menos días de descanso anuales. Según explicó, en el país se gozan 11 días al año de asueto mientras que en otras naciones los trabajadores pueden contar hasta con 18 días. 

La aprobación de esta iniciativa de le permitiría que los trabajadores guatemaltecos puedan gozar de 16 días de descanso remunerado por año.

Además, se considera que el proyecto dinamiza la economía y promueve el turismo, por lo que también se tomó en cuenta la opinión de autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). 

Países con más feriados en el mundo 

La organización World Population Review ha realizado un ranking sobre los países con mayores festividades y asuetos por año. Destacó que India es el país que más días festivos en el año. De acuerdo con la organización, serán unos 42 feriados correspondientes a temas culturales y religiosos.

Le siguen países como: 

  • Nepal: 35 días festivos.
  • Irán: 26 días festivos.
  • Myanmar: 26 días festivos.
  • Sri Lanka: 25 días festivos.
  • Malasia: 24 días festivos.
  • Fiyi: 23 días festivos.
  • Bangladés: 22 días festivos.
  • Liechtenstein: 22 días festivos.
  • Camboya: 21 días festivos.
  • Chile: 20 días festivos.
  • Macao: 20 días festivas.

En Portada

Diputados proponen declarar asueto los lunes, martes y miércoles de Semana Santat
Nacionales

Diputados proponen declarar asueto los lunes, martes y miércoles de Semana Santa

04:04 PM, Mar 11
Presentan objeciones contra Porras y otros aspirantes a fiscal generalt
Nacionales

Presentan objeciones contra Porras y otros aspirantes a fiscal general

02:52 PM, Mar 11
Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcos

04:50 PM, Mar 11
ConcaChampions: Nashville 0-0 Inter Miamit
Deportes

ConcaChampions: Nashville 0-0 Inter Miami

08:32 PM, Mar 11
William Fajardo se coloca a dos goles de Diego Casast
Deportes

William Fajardo se coloca a dos goles de Diego Casas

08:08 PM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesEE.UU.SeguridadDonald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos