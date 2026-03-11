Proponen asueto en Semana Santa: lunes a miércoles

Este miércoles, 11 de marzo, un grupo de legisladores presentó una iniciativa de ley para aumentar los días de descanso remunerado con el fin de promover el turismo interno en el país. El diputado Samuel Pérez, junto a Ronalth Ochaeta, Laura Marroquín, Mercedes Monzón, Román Castellanos, Elena Motta, Byron Obregón y Andrea Reyes, indicó que buscan que los lunes, martes y miércoles de Semana Santa sean días de descanso remunerado para fomentar la unión familiar.
Asimismo, que a los asuetos del año se sumen el 24 y 31 de diciembre, con la finalidad de que los trabajadores tengan más tiempo para compartir en familia con su respectiva remuneración.
En su argumentación, Pérez indicó que Guatemala es uno de los países que tiene menos días de descanso anuales. Según explicó, en el país se gozan 11 días al año de asueto mientras que en otras naciones los trabajadores pueden contar hasta con 18 días.
La aprobación de esta iniciativa de le permitiría que los trabajadores guatemaltecos puedan gozar de 16 días de descanso remunerado por año.
Además, se considera que el proyecto dinamiza la economía y promueve el turismo, por lo que también se tomó en cuenta la opinión de autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
Países con más feriados en el mundo
La organización World Population Review ha realizado un ranking sobre los países con mayores festividades y asuetos por año. Destacó que India es el país que más días festivos en el año. De acuerdo con la organización, serán unos 42 feriados correspondientes a temas culturales y religiosos.
Le siguen países como:
- Nepal: 35 días festivos.
- Irán: 26 días festivos.
- Myanmar: 26 días festivos.
- Sri Lanka: 25 días festivos.
- Malasia: 24 días festivos.
- Fiyi: 23 días festivos.
- Bangladés: 22 días festivos.
- Liechtenstein: 22 días festivos.
- Camboya: 21 días festivos.
- Chile: 20 días festivos.
- Macao: 20 días festivas.