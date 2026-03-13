Aeronave se accidenta en Sololá; tripulantes resultan ilesos

Una aeronave privada sufrió un accidente este viernes, 13 de marzo, en la pista privada de La Bahía de Santiago, en el departamento de Sololá. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que los tripulantes resultaron ilesos.
De acuerdo con la institución, la aeronave PA-34 Piper realizaba un vuelo con seis personas a bordo cuando, por causas todavía no establecidas, se registró el percance. Se confirmó que ninguno de los pasajeros ni el piloto presentan heridas.
La Unidad de Investigación de Accidentes (UIA) fue activada y se dirige hacia el lugar de los hechos para iniciar con las diligencias respectivas. Mientras tanto, el equipo técnico se encuentra en fase de recolección de información en el área del impacto para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.
Según las autoridades aeronáuticas, se ampliarán los detalles cuando corresponda, dependiendo del avance que se tenga de la investigación oficial.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7