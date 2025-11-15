 Emergencia en aeropuerto La Aurora por falla en vuelo
Nacionales

Movilizan unidades de emergencia al aeropuerto La Aurora por problemas en un vuelo

La aeronave presentó problemas de despresurización y está a la espera de poder aterrizar.

avión - vuelo - aeronave - pista - aeropuerto
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EFE

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer que este sábado, 15 de noviembre, se registra un incidente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 capitalina, ya que se reportaron problemas en un vuelo.

Según detalló la institución, la aeronave presentó problemas de despresurización, una situación en la que se presenta pérdida de presión atmosférica en un espacio cerrado. Debido a ello, no puede mantener el oxígeno a bordo a mayores alturas.

Luego de que el piloto notificara a las autoridades sobre lo que está ocurriendo, permaneció sobrevolando la terminal aérea y puntos aledaños a la espera de que se le diera la instrucción correspondiente para aterrizar.

Mientras tanto, unidades de emergencia se han movilizado al aeropuerto con el objetivo de atender este incidente.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

