 OJ desembolsará más de Q48 millones por "bono del pescado"
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OJ pagará "bono del pescado" a su personal; desembolso supera los Q48 millones

Se entregarán Q3 mil 500 a cada trabajador del Organismo Judicial de las sedes de todo el país.

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Organismo Judicial / FOTO:

El Organismo Judicial (OJ) desembolsará más 48 millones de quetzales para hacer efectivo el pago del denominado "bono del pescado", el cual se otorga a todos los colaboradores y funcionarios de la institución a nivel nacional.

De acuerdo con la información proporcionada, este bono corresponde a la cantidad de 3 mil 500 quetzales por trabajador y se entrega antes del inicio de la Semana Santa.

Durante el presente año, el beneficio será cancelado a 13 mil 955 empleados, entre personal administrativo, técnico y judicial desplegado en todo el país. En ese sentido, en total el OJ devengará 48 millones 842 mil 500 quetzales.

Esta bonificación recibió un incremento de alrededor del 17%, en comparación con el entregado en el mismo periodo del año anterior, debido a que durante la presidencia de Teódulo Cifuentes se firmó un nuevo pacto colectivo.

La información obtenida en aquel entonces indicaba que, luego de varias semanas de negociación, se estableció un incremento al bono de Semana Santa o "bono del pescado", el cual fue de 500 quetzales. Además, en ese tiempo también se establecieron otros aumentos.

Este bono es una prestación que algunos trabajadores del sector público reciben durante la Semana Santa, producto de negociaciones establecidas en los pactos colectivos entre las instituciones y los sindicatos.

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En la petición enviada por la presidenta de la asociación y magistrada de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, Elia Perdomo, se propuso este beneficio para los magistrados y jueces, esto luego de tres años de haberse dado el más reciente aumento de sueldo para el personal judicial.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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