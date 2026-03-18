 Dinorah Herrera, nueva Viceministra de Seguridad Alimentaria
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Dinorah Herrera asume como viceministra de Seguridad Alimentaria

El MAGA oficializó el nombramiento de la nueva funcionaria.

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Dinorah Herrera, viceministra de Seguridad Alimentaria., MAGA
Dinorah Herrera, viceministra de Seguridad Alimentaria. / FOTO: MAGA

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) anunció que Dinorah Haydeé Herrera del Valle asumió este miércoles, 18 de marzo como viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan).

De acuerdo con la información compartida por la cartera, la nueva funcionaria es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con pensum cerrado de la Maestría en Administración Corporativa. También posee una maestría en Administración Pública.

Asimismo, cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración pública, coordinando, supervisando y dirigiendo las funciones y actividades que se desarrollan en las áreas administrativas y financieras.

De igual forma, el MAGA resaltó que Herrera tiene experiencia en el registro y manejo de fondos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento para la ejecución de programas y proyectos del Gobierno y distintas instituciones internacionales.

Otros cambios en el gabinete de Gobierno

El Gobierno de Guatemala confirmó el pasado 2 de marzo que se aplicaron dos relevos de viceministros en las carteras de Gobernación y Desarrollo Social como resultado de evaluaciones de desempeño que se han realizado en las últimas semanas.

El titular de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, informó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que se decidió la no continuidad del viceministro de Informática, William Cameros. 

Con respecto a los motivos de este cambio, el funcionario señaló que desde que ingresó a Gobernación empezó a hacer una evaluación de la gestión que han realizado los distintos viceministerios y las dependencias de esa entidad.

Villeda añadió que en lugar de Cameros fue nombrada la licenciada Karen Ortiz Solares, quien ya fue juramentada y tomará posesión del cargo.

Durante la conferencia, el presidente Bernardo Arévalo indicó que se aplicó también un relevo en el viceministerio Administrativo de la cartera de Desarrollo Social, como parte de las acciones enfocadas en el cumplimiento de la gestión de las diferentes dependencias del Ejecutivo.

Hasta ahora, estaba nombrada como titular de esa dependencia la auditora Vilma Fernández; sin embargo, la posición de viceministra la estará ocupando María Eugenia Morales Ramírez.

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