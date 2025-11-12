 FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agricultura
Nacionales

FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agricultura

Se investigan supuestas anomalías en la adquisición´n de fertilizantes.

Compartir:
Instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)., Juan Carlos Chanta/EU
Instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). / FOTO: Juan Carlos Chanta/EU

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lleva a cabo un operativo este miércoles 12 de noviembre en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en seguimiento a una investigación en desarrollo.

Según el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, esta diligencia se implementó en respuesta a una denuncia que presentó la Contraloría General de Cuentas por supuesta malversación de fondos en la adquisición de fertilizantes.

El fiscal indicó que pudo haber contrataciones con empresas que fueron constituidas recientemente, las cuales no hicieron la entrega de productos adquiridos, pese a ello se hicieron los pagos por parte de la cartera.

"Son cuatro allanamientos los que están en desarrollo, en el marco de los cuales se busca obtener indicios", aseguró.

En Portada

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roquet
Nacionales

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roque

08:29 AM, Nov 12
Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selecciónt
Deportes

Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selección

07:16 AM, Nov 12
VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10t
Nacionales

VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10

10:39 PM, Nov 11
Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércolest
Viral

Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércoles

06:55 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos