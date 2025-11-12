FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agricultura

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lleva a cabo un operativo este miércoles 12 de noviembre en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en seguimiento a una investigación en desarrollo.
Según el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, esta diligencia se implementó en respuesta a una denuncia que presentó la Contraloría General de Cuentas por supuesta malversación de fondos en la adquisición de fertilizantes.
El fiscal indicó que pudo haber contrataciones con empresas que fueron constituidas recientemente, las cuales no hicieron la entrega de productos adquiridos, pese a ello se hicieron los pagos por parte de la cartera.
"Son cuatro allanamientos los que están en desarrollo, en el marco de los cuales se busca obtener indicios", aseguró.