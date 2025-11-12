Caso Fertilizantes MAGA: Denuncia y principales hallazgos

Las autoridades del Ministerio Público (MP) brindaron detalles este miércoles, 12 de noviembre, sobre un nuevo caso de posible corrupción relacionado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Se investigan anomalías en la adquisición de fertilizantes.
En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó que este día se desarrollan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en diferentes oficinas de la referida cartera.
Explicó que estas diligencias responden a hechos que se investigan desde inicios del presente año en seguimiento de tres denuncias. La primera, fue planteada ante el MP por el diputado César Dávila, en esta se especificaba que en el municipio de Guatemala se había otorgado fertilizantes a algunas personas.
"Básicamente ese es el hecho principal y, derivado de ese hecho, la Contraloría General de Cuentas, esta es la segunda denuncia, realiza una auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. En estos hechos que relata la Contraloría, específicamente, se menciona el monto de la denuncia que es de 144 millones 836 mil 029 quetzales y a una serie de personas y empresas", señaló.
El fiscal agregó que el tercer hecho es una denuncia que presenta la ministra de Agricultura, derivado que cuando la CGC realizó la auditoría le indicó que se pronunciara con relación a hallazgos plasmados en la auditoría, por lo que la funcionaria interpuso la denuncia en la que, básicamente, se exponen los mismos hechos que presentó el ente fiscalizador.
"El monto, que podríamos decir nosotros, que se ha defraudado al Estado de Guatemala supera los 144 millones de quetzales", compartió Curruchiche.
Detalles del caso
Durante la conferencia, el agente fiscal de la FECI, José Ángel Díaz, explicó que el parlamentario que hizo la denuncia encontró anomalías en la adquisición de las diferentes clases de fertilizantes por parte del Ministerio de Agricultura a través de diferentes unidades y viceministerios. También determinó que se contrató personal para la recepción del producto en lugares donde, según sus palabras, "ni siquiera se entregó".
Agregó que, tras esta alerta, la Contraloría inició la fiscalización y dentro de sus hallazgos estableció que hay irregularidades en la compra de los fertilizantes y abonos orgánicos en el 2024, un proceso que se realizó a través de la modalidad de compra directa con oferta electrónica y superó los 144 millones de quetzales.
Sumado a ello, en un trabajo de campo, los auditores determinaron que los sacos estaban a la intemperie, lo que podría repercutir en su calidad, ya que sus componentes pueden verse afectados y ya no serían productivos para los proyectos a los que están destinados.
Principales hallazgos en el Ministerio de Agricultura
Tras los hechos denunciados, la FECI destacó estos hallazgos en el caso "Fertilizantes MAGA":
- Contratación de personal para recibir el fertilizante a nivel nacional, un proceso que el diputado fiscalizador indicó que nunca ocurrió.
- Falta de documentación de soporte que registre la cantidad de beneficiarios. Según el fiscal, se requirió una ampliación presupuestaria para adquirir fertilizante, pero no se tenía ni el contexto de beneficiarios ni lugares para su entrega. "Es decir, hay una adquisición sin control técnico ni administrativo", enfatizó Díaz.
- Almacenamiento inadecuado, en virtud que el producto estaba a la intemperie y, de acuerdo con el MP, esos abonos pierden la esencia y el objetivo principal que es beneficiar al agricultor en su uso en el cultivo.
- Sacos de fertilizante sin marca ni etiqueta técnica, lo que contravienen lo estipulado en los contratos que se suscribieron con los proveedores.
- Incumplimientos contractuales que fueron puestos en conocimiento al Ministerio Público por la Contraloría.