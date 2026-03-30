 Caso Red Q: Condenan a representante legal de empresa vinculada a Quijivix
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Caso Red Q: Condenan a representante legal de empresa vinculada a Quijivix

Se le impuso una pena de poco más de dos años de prisión.

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Un juzgado penal condenó a poco más de dos años de prisión a Johanna Lisset García Gil, representante legal de una de las empresas que habría utilizado el expresidente del instituto nacional de electrificación (INDE), Melvin Quijivix, para supuestamente lavar dinero que fue extraído de forma ilícita de la institución.

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