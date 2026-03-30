Un juzgado penal condenó a poco más de dos años de prisión a Johanna Lisset García Gil, representante legal de una de las empresas que habría utilizado el expresidente del instituto nacional de electrificación (INDE), Melvin Quijivix, para supuestamente lavar dinero que fue extraído de forma ilícita de la institución.
Nacionales
Caso Red Q: Condenan a representante legal de empresa vinculada a Quijivix
Se le impuso una pena de poco más de dos años de prisión.
- por Nancy Alvarez
- 12:05, Mar 30 2026
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Moda Y Belleza
¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo
- por Monica Avila
- 01:30 PM, Feb 24
Gaming
Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película
- por Monica Avila
- 08:18 PM, Feb 16
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.