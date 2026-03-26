INDE lanza "Plan de Contingencia de Semana Santa 2026"

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó que con el propósito de asegurar la continuidad y estabilidad del suministro de energía eléctrica durante la Semana Santa, se ha activado el Plan de Contingencia Institucional, el cual estará vigente desde este jueves 26 de marzo, hasta el lunes 6 de abril de 2026.
El INDE, informó que este plan contempla la coordinación permanente entre las áreas encargadas de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, así como el monitoreo constante de los sistemas del INDE.
Además, se contará con personal técnico en turnos especiales para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera afectar el servicio eléctrico.
Como parte de las acciones preventivas, la institución realizó inspecciones, trabajos de mantenimiento y pruebas de confiabilidad en las principales plantas de generación y subestaciones eléctricas. También anunció que se dispondrá de cuadrillas de atención inmediata con disponibilidad las 24 horas, ubicadas estratégicamente en distintos puntos del país, para responder ante cualquier eventualidad.
EEGSA
La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Transportista Eléctrica Centroamericana, S. A. (TRELEC) también activarán sus planes de "Condición de Alerta durante Semana Santa", reforzando sus operaciones a nivel de distribución y transmisión de energía en sus áreas de cobertura.
EEGSA implementará su plan desde el lunes 30 de marzo a las 0:00 horas hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 horas, mientras que TRELEC lo hará desde el 27 de marzo a las 0:00 horas hasta el 6 de abril a las 23:59 horas, cubriendo de forma integral la cadena del suministro eléctrico.
Durante este período, ambas compañías operarán con el 100% de su personal técnico y cuadrillas especializadas, desplegadas estratégicamente para atender cualquier eventualidad con eficiencia. Asimismo, dispondrán de flotas de vehículos debidamente equipados, así como los recursos, materiales y sistemas de monitoreo en tiempo real necesarios para supervisar de manera continua el estado de la red de distribución y de transmisión.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*