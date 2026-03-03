 Condenan a ex presidente del INDE
Nacionales

Condenan a ex presidente del INDE

Melvin Quijivix, fue beneficiado con un cambio de delito, por lo que se sometió al proceso de aceptación de cargos.

Melvin Quijivix, Foto Archivo
Melvin Quijivix / FOTO: Foto Archivo

El Juzgado Quinto Penal condenó a dos años y ocho meses de prisión a Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), vinculado al caso "Red Q". 

La defensa del exfuncionario solicitó que se le cambiara el delito de lavado de dinero al de conspiración para el lavado de dinero y a dicha petición no se opuso la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pero si el INDE, el cual figura como querellante en el caso.

Luego la intervención de las partes procesales, el juez Arnulfo Carrera aceptó lo planteado por la defensa y le cambió el delito a conspiración para el lavado de dinero.

Al tener un delito menos grave, Melvin Quijivix solicitó someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos para obtener una rebaja en la condena.

El juez Carrera lo condenó a 2 años y ocho meses de prisión conmutables por el delito de conspiración para el lavado de dinero con agravación especifica por haber cometido los hechos cuando era funcionario público.

Tras haber sido beneficiado con el cambio de delito y haber aceptado cargos, la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal de enviar a Quijivix a guardar prisión preventiva quedó sin efecto.

Señalamientos  

Melvin Quijivix fue director durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) del Instituto Nacional de Electrificación, ente estatal encargado de la regulación de la energía eléctrica en el país. Su detención se ejecutó el 3 de julio de 2025, en el marco de un operativo a cargo de la FECI y las fuerzas de seguridad.

También fue miembro del 'Centro de Gobierno', una entidad estatal creada por el exfuncionario Miguel Martínez, cercano a Giammattei y quien al igual que el exdirectivo también ha sido sancionado por Estados Unidos por corrupción.

En noviembre de 2024, el Gobierno que preside el mandatario Bernardo Arévalo acusó públicamente a Quijivix de tener una plaza en la Administración de Giammattei sin presentarse a laborar en la misma y por la cual recibió alrededor de 105 mil dólares.

De acuerdo al Ministerio Público, el exdirectivo se encuentra acusado por lavado de dinero y otros activos, por la denuncia del Gobierno y por otra más del Instituto Nacional de Electrificación por malversación de fondos.

Según la misma fuente, el lavado de dinero del que se sindica al detenido podría ascender a al menos un millón de dólares aproximadamente.

Quijivix fue sancionado en 2023 por Estados Unidos, que le prohibió su ingreso a la nación norteamericana ya que supuestamente "incurrió" en actos de corrupción "al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada".

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosJusticiaLiga NacionalElecciones
