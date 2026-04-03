 Peleas a Puño Limpio: Chivarreto Rinde Homenaje a Léster Martínez
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EN VIVO. Peleas a puño limpio de Chivarreto recuerdan a Léster Martínez este Viernes Santo

El boxeo a puño limpio en Totonicapán se lleva a cabo este Viernes Santo.

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Chivarreto 2026, Captura de video
Chivarreto 2026 / FOTO: Captura de video

Las peleas de Chivarreto son una tradición centenaria que se celebra cada Viernes Santo en la aldea Chivarreto, ubicada en el municipio de San Francisco El Alto, Totonicapán. Este evento consiste en combates de boxeo a puño limpio  realizados como una forma de penitencia simbólica.

Hasta el momento se han desarrollado más de 50 peleas de pobladores "valientes, pero sin entrenamiento profesional", señala el narrador. 

En estas peleas a puño limpio pueden participar hombres y mujeres. Los luchadores deben ser mayores de edad, no haber consumido alcohol y enfrentarse a alguien con condiciones físicas similares. 

Las peleas finalizan cuando uno de los dos cae al suelo o decide no continuar en el combate. 

A pesar de la intensidad de los golpes, la tradición dicta que los combates se vivan con honor y sin rencores posteriores. Por lo que el referí de la actividad puede finalizar un combate al notar una intencionalidad diferente. 

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