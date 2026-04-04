Buscan a hombre que cayó en el Lago de Atitlán

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que está en búsqueda de un hombre que habría caído en aguas del Lago de Atitlán la tarde de este sábado 4 de abril de 2026, desde un vehículo acuático. Por el momento se desconocen las causas del incidente y los cuerpos de rescate mantienen las tareas de búsqueda y rescate.
Los rescatistas indicaron que la persona que se busca responde al nombre de Hesler Estuardo Palacios, de unos 25 años, quien es originario de Barillas, Huehuetenango. Asimismo, relataron que los llamados de auxilio fueron recibidos a eso de las 15:30 horas.
Según el reporte de los rescatistas, curiosos en el lugar narraron que el desaparecido iba a bordo un vehículo acuático, cuando decidió nadar y se lanzó al agua, pero no pudo salir a la superficie posteriormente.
El vocero de los rescatistas agregó que se convocó a la sección de rescate acuático, para la recuperación y posterior extracción del cuerpo. El último reporte de los rescatistas es que, por el momento, no ha sido posible encontrar el cuerpo.
Bomberos usarán dron para ubicar al desaparecido en Atitlán
Los cuerpos de socorro continuarán con los trabajos de búsqueda y rescate en el lugar. En un audio, uno de los rescatistas implicados en las labores aseguró que están analizando el uso de un dron sub acuático para confirmar la presencia del desaparecido y proceder con su extracción.
Testigos añadieron que junto al desaparecido había una mujer que lo acompañaba al momento del incidente. Sin embargo, los cuerpos de rescate no identificaron a la aludida.
Según el testimonio de los testigos, el afectado ya se había lanzado al agua y había salido de manera exitosa. No obstante, repitió la acción, pero en ese momento ya no pudo regresar a la superficie.
Los rescatistas agregaron que el área de la desaparición es de unos 40 metros de profundidad y que los buzos ya habían logrado tocar fondo en el área, pero sin hallar al desaparecido.
Con información del corresponsal Hamilton Castro y cuerpos de socorro.