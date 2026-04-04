 Capitán de lancha detenido por manejar en estado de ebriedad
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Capitán de lancha es detenido por manejar en estado de ebriedad

Según la PNC, el detenido transportaba a varios turistas por el Lago de Atitlán, cuando fue sorprendido en estado de ebriedad.

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El capitán detenido manejaba una embarcación bajo estado de ebriedad, poniendo en riesgo a varios pasajeros., PNC de Guatemala.
El capitán detenido manejaba una embarcación bajo estado de ebriedad, poniendo en riesgo a varios pasajeros. / FOTO: PNC de Guatemala.

Gracias a la denuncia de varias personas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al capitán de una lancha este Sábado de Gloria, 4 de abril de 2026, en el municipio de San Juan la Laguna, departamento de Sololá. Las denuncias señalaron que el ahora detenido manejaba una embarcación con varios turistas a bordo.

Los agentes precisaron que el capitán fue abordado cuando la embarcación llegó al muelle del citado lugar, procedente del municipio de Santa Cruz la Laguna. De inmediato, el aprehendido fue puesto a disposición de los órganos de justicia para conocer los motivos de su detención.

La PNC explicó que la conducta del detenido puso en peligro la vida de varias personas y confirmó que la detención fue infraganti, porque el capitán estaba bajo efectos de la sustancia que había ingerido. En ese orden, las autoridades únicamente identificaron al detenido como Mardoqueo, de 34 años.

Según las imágenes compartidas por la PNC, el capitán estaba a cargo de la lancha con el nombre de Emanuel II, la cual quedó el muelle de San Juan la Laguna. El detenido fue esposado y posteriormente trasladado hacia un juzgado de turno donde deberá conocer los motivos de su detención.

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Ligada a proceso por atentar contra agente de la PNC

En otras noticias, la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP) confirmó que una mujer acusada de agredir a un agente de la PNC con una botella de vidrio fue ligada a proceso penal por el delito de atentado. El ente investigador precisó que la decisión del juez quedó en firme tras la audiencia de primera declaración.

"la Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró que el órgano jurisdiccional competente dictara auto de procesamiento contra Salma G. por el delito de atentado", describió el MP.

Agregó que "se le imputa que el 2 de abril recién pasado, en la 19 calle final de la colonia Lo de Reyes, zona 1 de la ciudad de Guatemala, agredió e hirió con una botella de vidrio a una agente de la PNC que se encontraba en el ejercicio de sus funciones".

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El detenido fue llevado ante la justicia por el riesgo que causó a los usuarios de la lancha. - PNC de Guatemala.

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