Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José

Los guatemaltecos abarrotaron la playa pública del municipio de San José, departamento de Escuintla, durante este sábado, 4 de abril de 2026, como parte de las actividades del descanso de Semana Santa 2026. La Municipalidad de la localidad compartió fotografías del lugar, asegurando que los visitantes están viviendo un "Sábado de Gloria a lo grande en el Puerto San José".
En las imágenes fueron vistas familias completas disfrutando del mar, el sol y la arena. Entre los rostros de alegría destacaron los niños, quienes ingresaron al agua, tomados de la mano de sus padres y con varios artículos flotantes, por seguridad.
Hoy nuestras playas se encuentran abarrotadas de vecinos y turistas, quienes disfrutan al máximo esta Semana Santa en un ambiente lleno de alegría y convivencia", celebraron las autoridades locales.
Asimismo, dieron la bienvenida a los visitantes y recordaron que en el área también cuentan con un puesto del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE).
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Ofrecen una experiencia segura
Las autoridades recalcaron que buscan ofrecer una experiencia segura, ordenada y llena de diversión. En cuanto al tránsito vehicular, recalcaron que en el área hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito para regular el acceso en las calles.
Los visitantes también comparten el espacio con comerciantes que ofrecen almuerzos, artículos para nadar, bebidas naturales y embotelladas, entre otros artículos para facilitar la recreación de los veraneantes.
IGSS aporta salvavidas en Semana Santa
En este contexto, cabe mencionar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció que aportó 150 salvavidas en diferentes lugares turísticos del país para la Semana Santa 2026.
La entidad salubrista informó que reclutó 90 turistas para esta fecha, aumentando la cantidad de 60 que ya tenía en función en otros años. Para elegir a los salvavidas, los aspirantes tuvieron que superar varias pruebas físicas, como atletismo y natación para ser tomados en cuenta.
El IGSS anunció que para Semana Santa 2026 sus efectivos están dando cobertura a 14 playas, dos lagos y dos centros recreativos a nivel nacional.