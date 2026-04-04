 Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José
Nacionales

Fotos: Veraneantes disfrutan de la playa en el Puerto de San José

La Municipalidad de San José invitó a los turistas para visitar su playa pública, resaltando que cuentan con salvavidas, limpieza y seguridad.

Compartir:
-
VisitantesabarrotanlaplayapblicadelPuertoSanJos(2) / FOTO:

Los guatemaltecos abarrotaron la playa pública del municipio de San José, departamento de Escuintla, durante este sábado, 4 de abril de 2026, como parte de las actividades del descanso de Semana Santa 2026. La Municipalidad de la localidad compartió fotografías del lugar, asegurando que los visitantes están viviendo un "Sábado de Gloria a lo grande en el Puerto San José".

En las imágenes fueron vistas familias completas disfrutando del mar, el sol y la arena. Entre los rostros de alegría destacaron los niños, quienes ingresaron al agua, tomados de la mano de sus padres y con varios artículos flotantes, por seguridad.

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José | Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José / Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José | Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José / Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José | Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José / Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José | Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José / Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José | Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José / Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José | Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José / Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José | Municipalidad de San José

Veraneantes disfrutan de la playa pública de San José / Municipalidad de San José

Hoy nuestras playas se encuentran abarrotadas de vecinos y turistas, quienes disfrutan al máximo esta Semana Santa en un ambiente lleno de alegría y convivencia", celebraron las autoridades locales.

Asimismo, dieron la bienvenida a los visitantes y recordaron que en el área también cuentan con un puesto del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE).

En otras noticias: Ataque armado deja cuatro fallecidos en Nuevo Texcuaco, Escuintla

Ataque armado deja cuatro fallecidos en Nuevo Texcuaco, Escuintla

El hecho violento ocurrió en un terreno vacío, según las imágenes compartidas por los rescatistas desde Nuevo Texcuaco, Escuintla.

Ofrecen una experiencia segura

Las autoridades recalcaron que buscan ofrecer una experiencia segura, ordenada y llena de diversión. En cuanto al tránsito vehicular, recalcaron que en el área hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito para regular el acceso en las calles.

Los visitantes también comparten el espacio con comerciantes que ofrecen almuerzos, artículos para nadar, bebidas naturales y embotelladas, entre otros artículos para facilitar la recreación de los veraneantes.

IGSS aporta salvavidas en Semana Santa

En este contexto, cabe mencionar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció que aportó 150 salvavidas en diferentes lugares turísticos del país para la Semana Santa 2026.

La entidad salubrista informó que reclutó 90 turistas para esta fecha, aumentando la cantidad de 60 que ya tenía en función en otros años. Para elegir a los salvavidas, los aspirantes tuvieron que superar varias pruebas físicas, como atletismo y natación para ser tomados en cuenta.

El IGSS anunció que para Semana Santa 2026 sus efectivos están dando cobertura a 14 playas, dos lagos y dos centros recreativos a nivel nacional.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalIránNoticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos