Ataque armado deja 4 fallecidos en Nuevo Texcuaco, Escuintla

Bomberos Voluntarios reportaron que un ataque armado cobró la vida de cuatro personas en la localidad de Nuevo Texcuaco, del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, durante la mañana de este sábado, 4 de abril de 2026. Paramédicos que atendieron la emergencia reportaron que los fallecidos tenían heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.
Medios locales reportaron, de manera preliminar, que las víctimas mortales en este lugar son una mujer y tres hombres. Sin embargo, las autoridades cercaron el lugar del hecho de violencia, para esperar la llegada del Ministerio Público (MP), que se encargará de identificar a los fallecidos.
Medios locales informaron que el primero de los hallazgos se reportó en el área por vecinos de Nuevo Texcuaco, quienes alertaron a los cuerpos de socorro por dos personas tiradas en el lugar. Luego, en una distancia de unas tres cuadras, fueron localizadas las otras dos personas fallecidas, lo que también alertó a los residentes del área.
Asimismo, medios locales destacaron que los fallecidos fueron encontrados en un lugar cercano a un basurero clandestino. Cabe resaltar que el pasado jueves, 2 de abril, en ese vertedero clandestino fue encontrado un joven envuelto en sábanas y en estado de descomposición.
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Macabro hallazgo en vertedero de Nuevo Texcuaco
Bomberos Voluntarios de la 67 compañía, ubicada en la Gomera, Escuintla, reportaron que el joven encontrado en el basurero de Nuevo Texcuaco tenía al menos 25 años de edad. Los expertos consideraron que el fallecido tenía al menos tres días de haber sido abandonado en el sector, por el avanzado estado de descomposición que presentaba.
Sin embargo, describieron que el fallecido tenía heridas en el cuello y además vestía camiseta de color celeste, bóxer color gris y calcetines color negro.