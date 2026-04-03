Limpieza de 5,000 alfombras en Semana Santa

Más de 5,400 alfombras visten de color y tradición las calles de las 22 zonas de la ciudad durante la Semana Santa, lo cual obliga una movilización sin precedentes del equipo municipal "Limpia y Verde", encargado de devolver el orden y la limpieza en tiempo récord.
Durante esta época, las jornadas de trabajo se extienden durante 17 horas continuas, en las que equipos organizados se despliegan estratégicamente para cubrir cada punto clave por donde avanzaron los cortejos procesionales. Preparados y coordinados, los colaboradores inician sus labores incluso antes del amanecer, asegurando una limpieza inmediata tras el paso de decenas de procesiones.
Operativo 24/7
La Municipalidad de Guatemala resalta la planificación como un eje fundamental para el éxito de este operativo de limpieza. Tres turnos de seis horas cada uno garantizan que no haya pausas en la limpieza durante toda la Semana Mayor. El primer equipo inicia a las 9:00 de la mañana y trabaja hasta las 15:00, seguido por el turno vespertino de 15:00 a 22:00. Un tercer grupo, más reducido, comienza a las 18:00 y continua hasta que la última procesión termine, permitiendo la recolección de residuos casi inmediatamente tras el paso de los cortejos.
Este sistema asegura la cobertura continua y la respuesta efectiva a las necesidades de limpieza en los momentos críticos, resalta la comuna.
Un despliegue que alcanza toda la ciudad
El operativo municipal cubre las 22 zonas de la ciudad, donde miles de vecinos participan en la creación de las coloridas alfombras de aserrín, flores y pino. Esta participación ciudadana representa uno de los mayores retos logísticos de cada año. La estrategia implementada por Limpia y Verde incluye la distribución de personal y recursos de forma inteligente, permitiendo la atención simultánea de infinidad de puntos, especialmente en el Centro Histórico, donde se calcularon cerca de 2,100 alfombras al mismo tiempo.
Para lograr este alcance, 31 trenes de limpieza y más de 2,400 colaboradores divididos en turnos mantiene el orden y la limpieza a lo largo de la Semana Santa, con una estructura que evita que la tradición interrumpiera la movilidad habitual y la higiene en las calles.
Respuesta inmediata tras cada procesión
Casi al instante después del paso de cada cortejo procesional, barredoras y camiones de volteo recorren las calles para retirar residuos. Esta acción rápida y precisa evita acumulaciones y mantiene la vía pública habilitada para los vecinos y visitantes, asegura la comuna.
Limpia y Verde recolecta en la Semana Mayor más de 800 toneladas de residuos, principalmente materiales de las alfombras, durante la mayor celebración religiosa del año.
Tradición y eficiencia
Finalmente, la comuna resalta que el compromiso del equipo Limpia y Verde permite año con año que la tradicional elaboración de alfombras perdure sin afectar la limpieza y la circulación urbana. Esta coordinación demuestra que la unión de tradición y orden puede cimentar una ciudad más conectada con sus raíces, con su gente y con quienes llegan a vivir la Semana Santa en uno de los momentos más intensos del calendario local.