 Congreso y Ejecutivo analizan mecanismos para enfrentar impacto del alza en combustibles
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Congreso y Ejecutivo analizan mecanismos para enfrentar impacto del alza en combustibles

El tema de un subsidio al diésel y la gasolina está en fase de análisis.

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Reunión de autoridades del Ejecutivo con los jefes de bloque del Congreso para analizar el tema del precio de los combustibles., Dayana Rashón/EU
Reunión de autoridades del Ejecutivo con los jefes de bloque del Congreso para analizar el tema del precio de los combustibles. / FOTO: Dayana Rashón/EU

La instancia de bloque del Congreso de la República y las autoridades de diferentes dependencias del Ejecutivo se reunieron este martes, 7 de abril, para nuevamente analizar las propuestas para mitigar la crisis en el país por el aumento de los precios de los combustibles.

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