La instancia de bloque del Congreso de la República y las autoridades de diferentes dependencias del Ejecutivo se reunieron este martes, 7 de abril, para nuevamente analizar las propuestas para mitigar la crisis en el país por el aumento de los precios de los combustibles.
Nacionales
Congreso y Ejecutivo analizan mecanismos para enfrentar impacto del alza en combustibles
El tema de un subsidio al diésel y la gasolina está en fase de análisis.
- por Nancy Alvarez
- 13:30, Abr 07 2026
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