 Comienza el nuevo proceso de selección del Fiscal General
Nacionales

Comienza, entre críticas, el nuevo proceso de selección de nómina para Fiscal General

La Corte de Constitucionalidad ordenó retroceder el proceso a la fase de evaluación de los expedientes de 48 candidatos.

Compartir:
Personas participan durante la sesión de la llamada Comisión Postuladora para elegir candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE
Personas participan durante la sesión de la llamada Comisión Postuladora para elegir candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE

El nuevo proceso para escoger a seis candidatos a fiscal general de Guatemala, un cargo que ha estado en el ojo público, comenzó este viernes 24 de abril entre críticas y luego de un fallo del máximo tribunal del país que anuló una primera selección.

La llamada Comisión Postuladora se reunió para acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, que invalidó  la selección de los seis candidatos que establece el procedimiento alegando que, erróneamente, se acreditó la experiencia profesional de los aspirantes que han sido jueces como requisito cumplido.

La máxima corte ordenó retroceder el proceso a la fase de evaluación de los expedientes de 48 candidatos y remitir en plazo de 48 horas una nueva lista de seis, de entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo elegirá a quien dirija el Ministerio Público en el período 2026-2030.

CC deja sin efecto nómina de candidatos a Fiscal General

Al conceder amparo provisional, la Corte de Constitucionalidad le dio un plazo de 4 horas al presidente Arévalo para regresar el listado de seis aspirantes a la comisión de postulación.

La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gámez, expresó durante la sesión de este viernes su desacuerdo con la interpretación jurídica de la Corte de Constitucionalidad, aunque confirmó que se acatará la orden judicial de repetir el proceso.

"Consideramos que los integrantes de la lista original reúnen con suficiencia los requisitos constitucionales de honorabilidad, idoneidad y capacidad, y que la interpretación de la Corte sobre el ejercicio profesional de los jueces limita el derecho de participación pero, como órgano subordinado a la Constitución, procederemos a la reevaluación inmediata bajo los nuevos criterios", aseguró Gámez.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, fue la única entre los 15 comisionados en mostrarse a favor del fallo judicial y argumentó la necesidad de "depurar el proceso para que no existan dudas sobre la legalidad de la tabla de gradación aplicada".

Seguimiento de acciones tras fallo de CC

La Comisión aprobó iniciar la nueva calificación de aspirantes tras recibir la documentación por parte del presidente Arévalo, quien anoche devolvió los expedientes tras la notificación del fallo constitucional.

Al Presidente de la República le corresponde, por mandato de la ley, designar al sucesor de Porras, cuyo mandato finaliza el 16 de mayo tras dos períodos consecutivos e intentó repetir por tercera vez pero no quedó preseleccionada.

Diversos analistas coinciden en que esta revisión de la lista de candidatos abre la puerta a un cambio en la correlación de fuerzas para definir quién sustituirá a Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia.

Consuelo Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024).

En 2022, cuando todo apuntaba a que no sería reelecta, una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.

"Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo", aseguró el pasado 13 de abril el presidente Arévalo, quien tiene en la fiscal a su mayor adversario político desde que ganó las elecciones en 2023, cuando Porras intentó anular ese triunfo por un supuesto fraude nunca comprobado.

En Portada

Postuladora elige nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030t
Nacionales

Postuladora elige nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030

05:48 PM, Abr 24
Autoridades indígenas rechazan decisión de CC sobre elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Autoridades indígenas rechazan decisión de CC sobre elección de Fiscal General

04:00 PM, Abr 24
OEA llama a preservar la seguridad jurídica en la elección de Fiscal Generalt
Nacionales

OEA llama a preservar la seguridad jurídica en la elección de Fiscal General

01:57 PM, Abr 24
Arévalo entrega vivienda 1,000 de Mi Primera Casa y reafirma apuesta por acceso habitacional en Guatemalat
Nacionales

Arévalo entrega vivienda 1,000 de "Mi Primera Casa" y reafirma apuesta por acceso habitacional en Guatemala

04:35 PM, Abr 24
Manuel Pellegrini: Fuimos superiores y merecimos mást
Deportes

Manuel Pellegrini: "Fuimos superiores y merecimos más"

04:09 PM, Abr 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaFiscal General
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos