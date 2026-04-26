Ministra del CIV vuelve a ausentarse a citación del Congreso

La Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, presidida por el diputado Cándido Leal, volvió a citar durante la presente semana a la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, para fiscalizar los planes de atención ante la próxima temporada de invierno; sin embargo, la funcionaria no se presentó por segunda ocasión.
En su lugar acudieron los viceministros Josué Ricard y Lionel Morfín, junto a autoridades de distintas dependencias del sector, entre ellas la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la Dirección General de Caminos (DGC), el Fondo Social de Solidaridad (FSS) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
No obstante, los diputados decidieron no continuar con la reunión, al considerar que las respuestas brindadas por los viceministros no resolvieron las dudas sobre la ejecución de proyectos correspondientes a 2024 y 2025, ni sobre las acciones previstas para garantizar el mantenimiento de la red vial durante el invierno.
Citarán a ministra por tercera ocasión
El presidente de la comisión calificó la inasistencia como una falta de respeto y advirtió que se citará a la ministra por tercera ocasión. De persistir su ausencia, no se descartan acciones legales como una exhibición personal, una denuncia formal o incluso promover su interpelación en el Congreso.
Es una falta de respeto a la Comisión. Nos interesa saber en qué está trabajando la ministra, conocer cuáles son los planes que se tienen contemplados para el invierno; estamos frente a una problemática nacional que se debe poner atención (...). Estamos frente a una problemática nacional que requiere atención. Queremos conocer los planes y avances del Ministerio", expresó Leal.
En la sesión también participaron los diputados Jaime Lucero, Felipe Barrera, José Chic y Ronalth Ochaeta, quienes lamentaron la ausencia reiterada de la funcionaria.
En una segunda reunión, la comisión abordó el avance en la implementación de la Ley de Portabilidad Numérica, Decreto 14-2025, señalando la urgencia de contar con un reglamento que permita su aplicación en beneficio de los usuarios de telefonía móvil en el país.
Con información del congreso.gob.gt