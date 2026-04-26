 Ministra del CIV vuelve a ausentarse a citación del Congreso
Nacionales

Diputados advierten acciones legales contra ministra del CIV si no acude a tercera citación

Comisión legislativa reclama falta de plan para el invierno y lanza advertencia.

Compartir:
Ministra del CIV vuelve a ausentarse a citación., CIV.
Ministra del CIV vuelve a ausentarse a citación. / FOTO: CIV.

La Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, presidida por el diputado Cándido Leal, volvió a citar durante la presente semana a la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, para fiscalizar los planes de atención ante la próxima temporada de invierno; sin embargo, la funcionaria no se presentó por segunda ocasión.

En su lugar acudieron los viceministros Josué Ricard y Lionel Morfín, junto a autoridades de distintas dependencias del sector, entre ellas la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la Dirección General de Caminos (DGC), el Fondo Social de Solidaridad (FSS) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

No obstante, los diputados decidieron no continuar con la reunión, al considerar que las respuestas brindadas por los viceministros no resolvieron las dudas sobre la ejecución de proyectos correspondientes a 2024 y 2025, ni sobre las acciones previstas para garantizar el mantenimiento de la red vial durante el invierno.

Citarán a ministra por tercera ocasión 

El presidente de la comisión calificó la inasistencia como una falta de respeto y advirtió que se citará a la ministra por tercera ocasión. De persistir su ausencia, no se descartan acciones legales como una exhibición personal, una denuncia formal o incluso promover su interpelación en el Congreso.

Es una falta de respeto a la Comisión. Nos interesa saber en qué está trabajando la ministra, conocer cuáles son los planes que se tienen contemplados para el invierno; estamos frente a una problemática nacional que se debe poner atención (...). Estamos frente a una problemática nacional que requiere atención. Queremos conocer los planes y avances del Ministerio", expresó Leal.

En la sesión también participaron los diputados Jaime Lucero, Felipe Barrera, José Chic y Ronalth Ochaeta, quienes lamentaron la ausencia reiterada de la funcionaria.

En una segunda reunión, la comisión abordó el avance en la implementación de la Ley de Portabilidad Numérica, Decreto 14-2025, señalando la urgencia de contar con un reglamento que permita su aplicación en beneficio de los usuarios de telefonía móvil en el país.

Con información del congreso.gob.gt

En Portada

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional t
Deportes

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional

04:58 PM, Abr 26
Mictlán pierde la categoría en una dramática jornadat
Deportes

Mictlán pierde la categoría en una dramática jornada

04:55 PM, Abr 26
Así fue el operativo para capturar a hombres que vendían vehículo robado en Marketplacet
Nacionales

Así fue el operativo para capturar a hombres que vendían vehículo robado en Marketplace

04:12 PM, Abr 26
El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trumpt
Internacionales

El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump

01:58 PM, Abr 26
¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsiónt
Viral

¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsión

08:50 AM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos