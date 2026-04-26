Cuatro muertos por ataques en Suchitepéquez y Amatitlán

La jornada de este domingo 26 de abril de 2026 estuvo marcada por la violencia, luego de que dos ataques armados ocurridos en circunstancias similares dejaran un saldo de cuatro personas fallecidas y un herido en distintos puntos del país.
El primer hecho se registró en una venta de licor ubicada en la aldea Nahualate, sector Puente Roto, en San Antonio Suchitepéquez. En ese lugar, sujetos armados abrieron fuego contra varias personas que se encontraban en el establecimiento, provocando la muerte de Nidia María Rivas Merlos, de 37 años; Henry Alexander Sapón y Sapón, de 51; y Nelson Iván Morales Baluch, de 29.
Ataque armado en Amatitlán
En un horario similar, un segundo ataque armado ocurrió en la entrada de una tienda en la 7.ª avenida del barrio San Lorenzo, en Amatitlán. De acuerdo con información oficial, dos hermanos se encontraban en el lugar, presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas, cuando fueron sorprendidos por individuos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.
Uno de los hermanos falleció en el lugar de forma inmediata, quedando su cuerpo en la entrada del negocio, mientras que el otro resultó gravemente herido. Bomberos Voluntarios acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional de Amatitlán.
Tras este hecho, la Policía Nacional Civil (PNC), a través del Grupo Especial Contra las Extorsiones, ejecutó un operativo en el barrio San Juan que permitió la captura de dos sospechosos presuntamente vinculados directamente con el ataque armado en San Lorenzo. Durante el procedimiento se les incautó un arma de fuego que portaban de manera ilegal.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer ambos ataques, los cuales ocurrieron en contextos similares y dejaron múltiples víctimas en pocas horas.