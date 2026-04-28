PMT de Villa Nueva impone multa y el caso genera polémica

Un video difundido en redes sociales ha generado debate luego de evidenciar el momento en que una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva impone una multa a un joven automovilista por no portar la calcomanía del impuesto de circulación 2026-2027, a pesar de que la correspondiente al período 2025-2026 continúa vigente hasta el 31 de julio de este año.
En la grabación se observa cómo el padre del conductor llega al lugar para asistirlo y cuestiona a la agente sobre el motivo de la sanción. La uniformada argumenta que la infracción se debe a que el conductor no portaba la "calcomanía vigente". Ante ello, el hombre responde que el documento sí estaba disponible en formato digital.
La agente sostiene que, inicialmente, el conductor presentó un documento vencido en 2019 y que, tras varios minutos, mostró en su teléfono la calcomanía impresa en julio de 2025. Según su criterio, este detalle justificaba la multa, al considerar que correspondía portar la del año 2026.
Pese a los intentos del afectado por explicar que la calcomanía emitida en 2025 mantiene su validez hasta julio de 2026, la agente insistía en que la fecha de impresión no coincidía con el año en curso. Incluso, el padre del joven buscó la legislación vigente para respaldar su argumento; sin embargo, la autoridad desestimó la explicación.
Ante la inconformidad, el hombre solicitó la presencia de un superior. Minutos después, un oficial acudió al lugar, escuchó ambas versiones y pidió a la agente razonar la sanción. Finalmente, se indicó que el caso deberá resolverse en un juzgado de asuntos municipales, donde el conductor podrá impugnar la multa.
Sin postura de la PMT de Villa Nueva
El video ha generado numerosas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionan un aparente desconocimiento de la normativa por parte de la agente, otros critican al automovilista por haber presentado inicialmente un documento vencido.
Consultados sobre el caso, los voceros de la PMT de Villa Nueva, Dalia Santos y Henry Quevedo, no brindaron postura oficial. Santos no respondió a llamadas ni mensajes, mientras que Quevedo indicó encontrarse de vacaciones.
Hecho similar en 2025
Un antecedente similar ocurrió en octubre de 2025, cuando agentes de la misma institución intentaron exigir documentación del período incorrecto. En aquella ocasión, las autoridades reconocieron el error y no aplicaron sanción.
Cabe recordar que el impuesto de circulación 2025-2026 mantiene su vigencia hasta el 31 de julio de 2026 para quienes realizaron el pago a tiempo. Además, en Guatemala está permitida la validación digital tanto de la calcomanía como de la tarjeta de circulación, por lo que no es obligatorio portarlas en formato físico.