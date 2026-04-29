Capturan a 'El Pollo', presunto sicario del Barrio 18

Por segunda ocasión en menos de tres meses, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Keny Raúl Cardona Blanco, de 30 años, alias "El Pollo", señalado como integrante de la pandilla del Barrio 18, tras ser sorprendido nuevamente portando un arma de fuego de manera ilegal en Nueva Concepción, Escuintla.
La detención se efectuó en flagrancia durante un operativo de seguridad, cuando los agentes localizaron al individuo en posesión de una pistola marca Taurus, una tolva y 20 municiones, sin contar con la documentación legal correspondiente.
Según el reporte policial, la rápida intervención permitió prevenir un posible ataque armado en el sector. Las autoridades indicaron que no es la primera vez que el sospechoso es detenido en circunstancias similares.
El pasado 8 de febrero, alias "El Pollo" fue capturado junto a otro individuo mientras se desplazaban en motocicleta, también portando un arma ilegal. En esa ocasión, las autoridades señalaron que ambos presuntamente se preparaban para cometer un atentado.
Las investigaciones continúan para determinar la posible participación del detenido en otros hechos delictivos en la región.
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"Operación Centinela" en Escuintla
El Gobierno de Guatemala activó a finales de febrero de 2026 la segunda fase de la Operación Centinela en el departamento de Escuintla, la cual continúa en desarrollo hasta la fecha y tiene como objetivo continuar fortaleciendo las acciones de prevención y seguridad en esa localidad.
Se informó que la Policía Nacional Civil, con el apoyo del Ejército de Guatemala, desarrollará más operativos permanentes en rutas, municipios y colonias del departamento de Escuintla. Estas medidas se implementan en el marco del Estado de Prevención que está vigente en cinco departamentos del país.
El subdirector de Prevención destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad ciudadana por medio de patrullajes de seguridad 24/7 y con ello prevenir hechos delictivos.
"En este departamento hemos tenido los resultados en la disminución de hechos delictivos y, por esa razón, de forma interinstitucional se mantienen los patrullajes, identificación de personas, solicitud de allanamientos, entre otras, que son parte de las actividades a cargo de las diferentes unidades de la PNC", explicó en esa ocasión el funcionario.