Guatemala y 14 países unen fuerzas contra explotación

Guatemala se sumó a los esfuerzos de protección de menores y desarrolló junto con otros 14 países el operativo "Aliados por la Infancia", con el objetivo de combatir la explotación sexual infantil y garantizar justicia a las víctimas.
El Ministerio Público (MP) informó que se implementaron acciones simultáneas en las diferentes naciones para rescatar a posibles víctimas, capturar a los implicados y localizar indicios que permitan avanzar en las investigaciones.
Los países que participaron en el operativo, coordinado por la Fiscalía de la República de Argentina, además de Guatemala, son: Panamá, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, República Dominicana, Brasil, México, España, Francia y El Salvador.
En el país, la Fiscalía contra la Trata de Personas y su Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea lideró cinco diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia que se implementaron en inmuebles ubicados en los municipios de Masagua, Escuintla; Jocotenango, Sacatepéquez, y Villa Nueva, Guatemala, así como en las zonas 7 y 15 de la capital.
Resultados en Guatemala
El MP informó que en el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia" fue capturado en flagrancia un hombre en un sector del municipio de Villa Nueva, Guatemala, por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.
Asimismo, en un inmueble ubicado en la colonia Castillo Lara, zona 7 de la capital, fueron rescatados dos niños, quienes fueron puestos bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación.
Durante las diligencias, las autoridades también secuestraron dos teléfonos celulares, con el objeto de someterlos a procedimientos técnicos de extracción de información para el fortalecimiento de las investigaciones.
Al dar a conocer los resultados de estas acciones, el MP reiteró su compromiso de combatir los delitos de trata de personas y explotación sexual infantil.
"Seguimos trabajando en coordinación con organismos internacionales y fiscalías de la región para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia", expresó por medio de su Departamento de Información y Prensa.