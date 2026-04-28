 Guatemala se suma a operación contra explotación infantil
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Operación en 15 países contra explotación infantil incluye acciones en Guatemala

Brasil desmanteló una red de explotación infantil con conexiones en múltiples naciones.

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La Policía brasileña arrestó este martes, 28 de abril, a al menos 44 personas en una operación contra redes de explotación de menores y de difusión de imágenes sexuales infantiles, en una acción coordinada con autoridades de otros 15 países.

Los 44 detenidos en flagrancia tenían en su posesión material sexual infantil, dijo a EFE la comisaria Rafaella Parca, coordinadora general de Combate a los Crímenes Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.

Las autoridades brasileñas, que se desplegaron en los 27 estados del país, también lograron rescatar a cinco menores víctimas de los explotadores en la operación, que continúa abierta.

En el ámbito internacional, se han cumplido de forma simultanea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Capturan a hombre por producción y difusión de pornografía

Durante un allanamiento en San Pedro Carchá, también se incautó dispositivos electrónicos que permitirán fortalecer la investigación.

Difundían material por plataforma de mensajería

Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina, con 68 órdenes, al ser una nación que colaboró en la organización de la operación. Les siguen Panamá y República Dominicana, ambos con siete; y Uruguay y Guatemala, con cinco, según datos difundidos por el portal G1.

La mayoría de las detenciones no están relacionadas entre sí, con excepción de algunos casos, y la comisaria explicó que la operación se lanzó de forma coordinada para enviar un "recado" a la sociedad y a los abusadores.

"Queremos mostrar a las víctimas que no están solos, que hay policías apoyando; y a los abusadores, que estamos atentos. Es un recado colectivo frente a un crimen complejo", dijo Parca.

Parte de los denunciados compartía el material sexual infantil en grupos de mensajería, en aplicaciones como Whatsapp, Telegram y Signal.

En el operativo brasileño, participaron 746 agentes de la Policía Federal y de las policías civiles regionales de todos los estados del país.

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