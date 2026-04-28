Congreso aprueba aporte económico para Martínez y Antón

El Congreso de la República de Guatemala aprobó este martes el Acuerdo Legislativo 14-2026, mediante el cual se otorga un aporte económico a dos destacados boxeadores nacionales: Q500,000 para Lester Normandy Martínez Tut y Q200,000 para Joshua Kevin Antón. Esta decisión representa un reconocimiento oficial a sus logros deportivos alcanzados el pasado 21 de marzo en el National Orange Event Center de San Bernardino, California, donde ambos atletas brillaron en el cuadrilátero y pusieron en alto el nombre del país.
La resolución fue respaldada por 81 votos del pleno legislativo, evidenciando un amplio consenso en torno a la importancia de apoyar el talento deportivo guatemalteco. En el caso de Lester Martínez, su victoria fue particularmente significativa al coronarse campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras imponerse por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem. Su desempeño destacó por la técnica, disciplina y dominio mostrado durante toda la pelea.
Siguen los reconocimientos a Lester Martínez
Por su parte, Joshua Antón también dejó una huella memorable al conquistar el título súper welter continental del CMB. Su triunfo llegó por la vía del nocaut técnico frente al experimentado boxeador uzbeko Kudratillo Abdukakhorov, en una pelea que evidenció su preparación, potencia y capacidad estratégica. Ambos combates formaron parte de una velada histórica para el boxeo guatemalteco, consolidando a estos atletas como referentes del deporte a nivel internacional.
El Congreso subrayó que este incentivo económico se suma a la condecoración de la Orden "Soberano Congreso Nacional" en grado de Caballero, previamente otorgada a los pugilistas. Con estas acciones, el Estado busca reconocer no solo los triunfos obtenidos, sino también el esfuerzo, la dedicación y el ejemplo que representan para la juventud guatemalteca, promoviendo así el desarrollo del deporte como un pilar fundamental en la sociedad.