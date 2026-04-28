Fuerte colisión complica el tránsito en Villa Nueva

Las autoridades de tránsito informaron que en horas de la madrugada de este martes, 28 de abril, se registró un accidente en la 10ª avenida y 2ª calle "B" de la zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) trabaja en el área para liberar lo antes posible el paso vehicular.
Dalia Santos, vocera de la institución, informó que en el lugar colisionaron un automóvil y un camión, situación que derivó en severos daños materiales. Las causas del percance no han sido establecidas.
La funcionaria explicó que los agentes coordinaron la presencia de una unidad de emergencia y, aunque los conductores fueron evaluados, no fue necesario su traslado a un centro asistencial, solamente se les atendió en el área por las lesiones leves que presentaban.
Este hecho impacta seriamente en la circulación vial, ya que hay partes de los vehículos involucrados que cayeron sobre la carretera. Además, quedó combustible derramado en la vía pública, ya que el tanque del camión sufrió daños lo cual generó que se esparciera, por lo que agentes de la PMT han coordinado material sólido para poder depositar en la cinta asfáltica y evitar otros incidentes.
"El personal se encuentra realizando las coordinaciones en el sector, por lo que recomendamos mucha precaución para los vecinos que se están desplazando desde San Miguel Petapa y Villa Nueva hacia la bajada El Paraíso", dijo Santos.
Finalmente, instó a los conductores a tomar las precauciones necesarias al circular por los diferentes sectores y respetar las señales de tránsito. Asimismo, hizo un llamado a evitar distractores a la hora de tomar el volante o el manubrio.