Noruega exige eliminar el Premio de la Paz de la FIFA

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) reavivó el debate sobre la neutralidad en el deporte al solicitar la abolición del Premio de la Paz instaurado por la FIFA. La postura del organismo escandinavo surge tras la polémica decisión de otorgar este reconocimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que, a su juicio, vulnera los principios de imparcialidad que deben regir al ente rector del fútbol mundial.
La NFF anunció que respaldará formalmente una denuncia presentada por la organización FairSquare contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El caso será evaluado por el Comité Ético del organismo, al que se le solicitará revisar si la entrega del galardón constituye una infracción a las normas internas. La presidenta de la federación noruega, Lisa Klaveness, confirmó que se enviará una carta oficial para instar a que la queja sea tramitada.
Noruega en contra del Premio de la Paz de la FIFA
Klaveness, quien además forma parte del Consejo de la FIFA, será la encargada de representar a Noruega en el próximo congreso del organismo. Durante una rueda de prensa, enfatizó que la concesión del premio representa una ruptura con la obligación de neutralidad política que la FIFA debe mantener. En ese sentido, insistió en que corresponde al Comité Ético analizar si la actuación del presidente del organismo se ajusta a las reglas establecidas.
La dirigente noruega también recordó que la NFF ya había manifestado su rechazo desde la creación del galardón, al considerar que carece de legitimidad y de respaldo institucional. Según su postura, el Premio de la Paz no cuenta con una base aprobada en el congreso de la FIFA y excede el mandato de la organización, lo que refuerza la necesidad de revisar su continuidad en el marco del fútbol internacional.