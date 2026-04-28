 Reportan bloqueos en carreteras
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Veteranos militares bloquean carreteras

Se mantienen cierres en al menos seis puntos del país.

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Imagen ilustrativa, de archivo: PNC/EU
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: PNC/EU

Las autoridades de tránsito confirmaron que este martes, 28 de abril, se reportan bloqueos en diferentes carreteras del país, por lo que hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias debido a las complicaciones que se presentan para la movilidad vehicular.

Según el reporte emitido por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se mantiene el cierre de carreteras en los siguientes puntos:

CA-1 Occidente

  • Km. 314 El Boquerón, Huehuetenango.

CA-2 Occidente

  • Km. 113 Cocales, Suchitepéquez.
  • Km. 126 Cruce a Río Bravo, Suchitepéquez.

CA-1 Oriente

  • Km. 108 Quesada, Jutiapa.

CA-9 Norte

  • Km. 136 Río Hondo, Zacapa.

CA-14

  • Km. 180.5 San Julián, Alta Verapaz.

En redes sociales circuló desde días atrás la información con respecto a posibles bloqueos que se estarían realizando este martes por parte de veteranos militares y expatrulleros que buscan la aprobación de normativas que les permitan obtener beneficios económicos por el trabajo realizado durante el conflicto armado interno.

Según la convocatoria difundida, los manifestantes tendrían presencia en al menos 12 departamentos del país, desde las 06:00 horas, pero hasta el momento no se ha tiene reporte de más cierres.

Ciudad de Guatemala sin cierres

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó que desde tempranas horas se hizo una verificación en la Ciudad de Guatemala para constatar la posible presencia de manifestantes; sin embargo, se confirmó que no se tenían protestas ni bloqueos.

Otras acciones de veteranos militares 

Grupos de veteranos militares y expatrulleros de autodefensa civil llevan a cabo una manifestación a finales de 2025 en las afueras del Congreso de la República, específicamente sobre la 8ª avenida de la zona 1, Ciudad de Guatemala. El paso quedó cerrado en el sector.

De igual forma, realizaron protestas en diferentes puntos del país, lo que generó una serie de bloqueos en carreteras y serias complicaciones para el tránsito.

Los exmilitares solicitaban la aprobación de la iniciativa de ley 6416, que les daría acceso a ciertos beneficios económicos al ampliar las transferencias monetarias para ellos y sus familias.

Los dirigentes del grupo en la capital aseguraron que esperaban que el Congreso pudiera abordar el tema lo antes posible Aunque señalaron que los diputados pueden decidir si avalan o no esta normativa, consideran que es un derecho el poder recibir ese apoyo.

"Los veteranos de guerra y expatrulleros no venimos para pelear, sino para pedir de forma pacífica, sin ofender, pero reclamando nuestros derechos", expresó uno de los exmilitares en ese momento.

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