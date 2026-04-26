Veteranos militares anuncian manifestaciones en Guatemala

Asociaciones de Veteranos Militares, Expatrulleros de Autodefensa Civil y sus viudas anunciaron que iniciarán manifestaciones a nivel nacional a partir de las 6:00 horas del martes 28 de abril de 2026, las cuales serán de carácter indefinido.
La convocatoria fue dirigida al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes informaron que la medida responde a la falta de aprobación de las iniciativas de ley 6416, 6570 y 6630, las cuales han sido planteadas por estos sectores en distintos momentos.
De acuerdo con el comunicado, las organizaciones anunciaron presencia en múltiples puntos estratégicos del país, incluyendo los departamentos de Petén, Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango, entre otros.
Entre los puntos señalados para las concentraciones figuran el área del aeropuerto y Machaquilá en Petén; La Ruidosa en Izabal; La Fragua y Río Hondo en Zacapa; El Rancho y Sanarate en El Progreso; así como el cruce de San Julián en Cobán, entre otros puntos del interior del país.
Bloqueos en carreteras del país
En el comunicado también se mencionan bloqueos o presencia en tramos importantes como Cocales, el cruce de Tiquizate, la circunvalación de San Antonio Suchitepéquez, el triángulo de Mazatenango y Cuyotenango en Suchitepéquez; además del puente El Sarco o Castillo Armas en Retalhuleu, y el cruce Las Victorias en Quetzaltenango.
Asimismo, se incluyen puntos en San Marcos como La Virgen y el monumento a San Antonio, así como El Boquerón en Huehuetenango.
Las asociaciones indicaron que la medida de presión se mantendrá por tiempo indefinido hasta obtener respuesta a sus demandas legislativas.
En su pronunciamiento, invocaron el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual reconoce el derecho de reunión pacífica y manifestación pública, señalando que este no puede ser restringido.
También solicitaron a las autoridades las "consideraciones necesarias" para garantizar la seguridad de los participantes y de la población en general durante el desarrollo de las movilizaciones.
Las autoridades de seguridad no han emitido, hasta el momento, una postura oficial sobre el anuncio de las manifestaciones.
Con información de la periodista Dayana Rashon.