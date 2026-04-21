 Veteranos militares impiden a trabajadores y diputados salir del Congreso
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Veteranos militares impiden a trabajadores y diputados salir del Congreso

Los veteranos militares y expatrulleros mantienen bloqueos en el Congreso de la República para exigir la aprobación en tercer debate la ley 6416 que impulsa reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

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Veteranos militares bloquean los ingresos al Congreso, Foto Omar Solís
Veteranos militares bloquean los ingresos al Congreso / FOTO: Foto Omar Solís

Veteranos militares y expatrulleros mantienen bloqueado el paso frente al Congreso de la República la tarde de este martes 21 de abril y piden a los diputados aprobar en tercer debate la ley 6416 que impulsa reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, para que las viudas también reciban el mismo beneficio que los exmilitares. 

Tras concluir la jornada laboral, los trabajadores del Congreso no lograron salir, debido a que los exmilitares lo impedían, además tras concluir la sesión, los diputados también intentaron salir, sin lograrlo, algunos diputados permanecen en el hemiciclo, a la espera de salir. 

"La iniciativa que está es para el beneficio de las viudas, los del tercer grupo que no fueron inscritos", indicó uno de los manifestantes.

Los manifestantes añadieron, que de no ser atendidas sus solicitudes realizarán un paro nacional, que incluiría la toma de puertos, aeropuertos y aduanas. 

La iniciativa 6416, que plantea modificaciones al Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, busca incluir entre los beneficiarios del apoyo económico de Q36 mil, a las viudas de soldados caídos durante el conflicto armado interno y a los veteranos militares en el extranjero y en prisión preventiva. 

 La iniciativa también busca otorgar beneficios a los veteranos militares que no han sido inscritos por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para que el apoyo alcance a más militares retirados con el apoyo de Q1 mil en 36 pagos.

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Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

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