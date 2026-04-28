Resultado PSG vs. Bayern - Semifinales ida Champions League

El Parque de los Príncipes fue testigo de una noche inolvidable de fútbol europeo, donde el Paris Saint-Germain -PSG- superó 5-4 al Bayern Múnich en la semifinal de ida de la UEFA Champions League. Más allá del resultado, el encuentro se convirtió en una auténtica oda al deporte rey, con dos gigantes que ofrecieron un espectáculo vibrante, digno de una final anticipada. La intensidad fue constante, sin tregua, y cada minuto se vivió con la sensación de que algo extraordinario podía suceder.
El marcador se abrió al minuto 17 por medio de Harry Kane para el Bayern, pero la reacción del PSG no tardó en llegar. Khvicha Kvaratskhelia igualó las acciones al 24 y, poco después, João Neves colocó el 2-1 al 33, reflejando el empuje del conjunto parisino. El duelo ya prometía emociones fuertes, con ambos equipos volcados al ataque y sin especulaciones.
PSG y Bayern Múnich mostraron un futbol directo
Antes del descanso, el Bayern volvió a demostrar su capacidad de respuesta cuando Michael Olise empató al 41. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo terminaría en tablas, apareció Ousmane Dembélé en el tiempo añadido (45+5) para devolverle la ventaja al PSG. Así se cerró una primera mitad frenética, en la que el fútbol ofensivo fue el gran protagonista.
El segundo tiempo mantuvo la misma tónica de espectáculo total. Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja al 56 y, apenas dos minutos después, Ousmane Dembélé firmó el quinto gol parisino al 58. A pesar del golpe, el Bayern no bajó los brazos: Dayot Upamecano descontó al 65 y Luis Díaz acercó el marcador al 68, encendiendo nuevamente la tensión en los minutos finales.
Con este resultado, el PSG toma una ligera ventaja de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo 6 de mayo en el Allianz Arena. La eliminatoria queda completamente abierta y promete otro capítulo electrizante en territorio alemán. El ganador de esta serie avanzará a la gran final en la Puskás Aréna, donde podría enfrentarse a Arsenal o Atlético de Madrid, en la búsqueda de la gloria continental.