 Capturan a hombre por producción y difusión de pornografía
Nacionales

Capturan a hombre por producción y difusión de pornografía

Durante un allanamiento en San Pedro Carchá, también se incautó dispositivos electrónicos que permitirán fortalecer la investigación.

Capturado en San Pedro Carchá, Foto MP
Capturado en San Pedro Carchá / FOTO: Foto MP

La Agencia Fiscal Región Norte de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Cobán, Alta Verapaz, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó una diligencia de allanamiento este sábado 28 de septiembre, que permitió la captura de un hombre señalado de los delitos de producción, difusión y comercialización de material pornográfico de personas menores de edad.

La diligencia de allanamiento se desarrolló en un inmueble en San Pedro Carchá; la orden de detención fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Además, se incautaron dispositivos electrónicos que permitirán fortalecer la investigación, detalló la fiscalía.

Capturado por asesinato 

En la 35 calle y calzada Atanasio Tzul, zona 12, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a Edwin "N", de 21 años, alias "El Gordo", en cumplimiento a una orden de captura emitida por un juzgado de Quetzaltenango por asesinato en grado de tentativa y en grado de complicidad.

Este es el segundo detenido, por su presunta participación en una organización criminal responsable de varios asaltos y robos a camiones de mercadería en Quetzaltenango.

También se investiga su responsabilidad en un hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre donde el piloto de un camión comercial que transportaba mercadería, resultó herido de gravedad y días después falleció.

Capturan a implicado en el caso Toma de la Usac: Botín Político”

De acuerdo con el Ministerio Público, el ahora detenido tenía 1 año y 10 meses prófugo de la justicia.

