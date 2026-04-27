 Persisten altas temperaturas
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Persisten altas temperaturas

Estas condiciones son propias de la transición entre la época seca y el inicio de la temporada lluviosa, informó el Insivumeh.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Calor; verano; Sol / FOTO:

En las últimas horas de este lunes 27 de abril se han registrado temperaturas por arriba del promedio mensual en gran parte del territorio nacional, situación que podría mantenerse durante los próximos días, configurando una ola de calor que impacta distintas regiones del país, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)

De acuerdo con la información emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) las regiones Norte y Valles de Oriente han reportado temperaturas máximas superiores a los 39 grados Celsius, mientras que en el Altiplano Central se han registrado valores arriba de los 30 grados, condiciones que coinciden con el ambiente cálido descrito en el pronóstico semanal, donde predominan altas temperaturas, poca nubosidad y sensación térmica elevada durante el día.

Estas condiciones no solo incrementan el riesgo de afectaciones a la salud, como golpes de calor y quemaduras solares, sino que también favorecen la proliferación y persistencia de incendios, especialmente en zonas con vegetación seca.

Las instituciones del Sistema Conred mantienen acciones de monitoreo y coordinación para la atención de emergencias asociadas a esta temporada.Ante esta situación, la Secretaría Ejecutiva de la Conred  recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y  utilizar protector solar.

El Insivumeh explicó que estas condiciones son propias de la transición entre la época seca y el inicio de la temporada lluviosa, caracterizada por un aumento progresivo del calor y mayor inestabilidad atmosférica en horas de la tarde.

Pese a las altas temperaturas, también se podrían registrar lluvias dispersas y actividad eléctrica en distintos puntos del país, principalmente en regiones del sur, centro y áreas montañosas, durante las tarde y noches.

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Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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