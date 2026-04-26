Clima en Guatemala durante este fin de semana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante el fin de semana del 26 de abril de 2026 se registran condiciones de intenso calor en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que alcanzaron valores cercanos a los 40 grados centígrados en algunas regiones.
De acuerdo con el reporte del ente científico, las zonas más afectadas por el incremento de temperaturas son el oriente del país, el valle del Motagua, la costa sur y el departamento de Petén, donde los termómetros oscilan entre los 37°C y 40°C, con registros puntuales cercanos a los 41°C en áreas específicas.
El Insivumeh explicó que estas condiciones son propias de la transición entre la época seca y el inicio de la temporada lluviosa, caracterizada por un aumento progresivo del calor y mayor inestabilidad atmosférica en horas de la tarde.
Pese a las altas temperaturas, también se podrían registrar lluvias dispersas y actividad eléctrica en distintos puntos del país, principalmente en regiones del sur, centro y áreas montañosas, durante las tarde y noches.
Riesgos por altas temperaturas
Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que mantiene monitoreo constante ante las condiciones climáticas, ya que el aumento del calor incrementa el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas con vegetación seca.
La institución recomendó a la población tomar medidas de prevención, evitar quemas agrícolas y mantenerse hidratada ante las altas temperaturas registradas.
Conred reiteró además la importancia de atender las alertas oficiales ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.
En general, el fin de semana estuvo marcado por un ambiente extremadamente caluroso en varias regiones del país, combinado con lluvias aisladas en horas de la tarde y noche, un patrón típico de esta época del año en Guatemala.