 Clima en Guatemala durante este fin de semana
Nacionales

Así cambió el clima en Guatemala durante este fin de semana

El dato del clima este fin de semana que está llamando la atención en Guatemala

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante el fin de semana del 26 de abril de 2026 se registran condiciones de intenso calor en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que alcanzaron valores cercanos a los 40 grados centígrados en algunas regiones.

De acuerdo con el reporte del ente científico, las zonas más afectadas por el incremento de temperaturas son el oriente del país, el valle del Motagua, la costa sur y el departamento de Petén, donde los termómetros oscilan entre los 37°C y 40°C, con registros puntuales cercanos a los 41°C en áreas específicas.

El Insivumeh explicó que estas condiciones son propias de la transición entre la época seca y el inicio de la temporada lluviosa, caracterizada por un aumento progresivo del calor y mayor inestabilidad atmosférica en horas de la tarde.

Pese a las altas temperaturas, también se podrían registrar lluvias dispersas y actividad eléctrica en distintos puntos del país, principalmente en regiones del sur, centro y áreas montañosas, durante las tarde y noches.

Riesgos por altas temperaturas 

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que mantiene monitoreo constante ante las condiciones climáticas, ya que el aumento del calor incrementa el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas con vegetación seca.

La institución recomendó a la población tomar medidas de prevención, evitar quemas agrícolas y mantenerse hidratada ante las altas temperaturas registradas.

Conred reiteró además la importancia de atender las alertas oficiales ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

En general, el fin de semana estuvo marcado por un ambiente extremadamente caluroso en varias regiones del país, combinado con lluvias aisladas en horas de la tarde y noche, un patrón típico de esta época del año en Guatemala.

En Portada

Veteranos militares anuncian manifestaciones a nivel nacionalt
Nacionales

Veteranos militares anuncian manifestaciones a nivel nacional

11:26 AM, Abr 26
Patricia Gámez se pronuncia tras fallo de la CC en proceso para elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Patricia Gámez se pronuncia tras fallo de la CC en proceso para elección de Fiscal General

09:32 AM, Abr 26
Bernardo Arévalo envía mensaje a Trump tras tiroteo en Cena de Corresponsalest
Nacionales

Bernardo Arévalo envía mensaje a Trump tras tiroteo en Cena de Corresponsales

09:58 AM, Abr 26
Así cambió el clima en Guatemala durante este fin de semanat
Nacionales

Así cambió el clima en Guatemala durante este fin de semana

12:48 PM, Abr 26
El piloto guatemalteco Ian Rodríguez logra podio en el Campeonato Italiano GT Sprint GT3 en Imola t
Deportes

El piloto guatemalteco Ian Rodríguez logra podio en el Campeonato Italiano GT Sprint GT3 en Imola

10:54 AM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol Guatemaltecoredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos